Кети Топурия раскрыла тайну самого приятного подарка на Новый год

Разумеется, известная певица получает немало подарков от своих многочисленных поклонников и друзей. Среди них бывают и очень дорогие, и очень необычные. Однако, призналась солистка «А’Студио», больше всего ей запомнился подарок, сделанный ее собственной дочерью.



Кети Топурия с мужем

По словам Кети, когда ее старшая дочь Оливия ещё не умела писать, она сделала маме открытку, на которой поставила вместо подписи отпечаток собственной ладошки. Топурия призналась, что тогда её это растрогало до глубины души.

«На самом деле, больше всего мне запоминаются подарки от детей. Ведь они делают их своими руками и от чистого сердца. Когда Оливия еще не умела писать, она сделала мне отпечаток своей руки, и этот подарок мне очень сильно запомнился», – говорит Кети Топурия.

Певица призналась, что и сама тоже очень любит делать подарки. Она старается запомнить или выяснить, чего хотят её родные и друзья, а потом делает им приятные сюрпризы на праздники.