Кети Топурия рассказала про мюзикл и сравнила себя с Майклом Джексоном

Группа A’Studio выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», но не в полном составе. Лидер коллектива Байгали Серкебаев в эти дни представляет в Астане мюзикл «Джулия», уже ставший культурной визитной карточкой Казахстана. Первое казахстанское шоу бродвейского масштаба обязательно приедет и в Россию, говорят участники коллектива.



Кети Топурия рассказала про «Джулию»

«Сейчас он идет на русском и на казахском языках. Просто несколько наших известных песен перевели на казахский, чтобы сделать приятное зрителям. А когда мюзикл привезут в Россию, думаю, все будет звучать на русском языке», – рассказала солистка группы Кети Топурия.

Байгали Серкебаев вложил в «Джулию» всю душу, заметила Кети. Премьеру приурочили к 35-летию коллектива, которое отметили в прошлом году. Сюжет мюзикла завязали на истории двух влюбленных Джулии и Темирлана, которая разворачивается под хиты A’Studio, как шоу «Mamma Mia» – под песни легендарной группы ABBA. Поют в постановке молодые артисты, отобранные с помощью кастингов, а сами участники A’Studio могут наблюдать за всем со стороны, как настоящие герои легенды.



Солистка A’Studio сообщила, что мюзикл привезут в Россию

«Такое чувство, будто ты какой-то Майкл Джексон! Сидишь, и твои песни поют на сцене. Ощущения реально сумасшедшие. То есть Байгали сделал такой продукт, который останется после нас, что-то фундаментальное», – считает Кети Топурия.

Год назад группа A’Studio запустила еще один уникальный проект – А'21 Live Session, в котором видео на песни снимаются в процессе живого концерта. Так создаются клипы в формате live, а не просто с наложенным поверх видео звуком.



Группа A’Studio выступила с живым концертом на «Авторадио»

Песни из этого проекта, нового альбома «А'21» и хиты, с которых начинался успех группы, любимой сегодня в двух странах сразу, прозвучали на «Авторадио» в живом исполнении. Музыканты спели «Завтрак без тебя», «Тик-так», «Дискотека», «Улетаю», «Ты и я» и другие свои известные композиции.