Умер автор хитов Киркорова

«Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии- не стало Великого Болгарского композитора - Тончо Русева , он скончался сегодня на 86 году жизни.. Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-«Синдбад-Мореход», о котором мы недавно вспоминали в программе посвящённой Илье Резнику у @maxgalkinru «Сегодня вечером», «Днем и Ночью», дуэт с Ани Лорак «Спроси у моря», и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году- «ТЫ ТЫ ТЫ»!!!! Спасибо , дорогой Тончо!!!



Филипп, Бедрос Киркоровы и Тончо

Не верится... ещё же только недавно мы Встречались у Тончо дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии,в сентябре 2017 ... и вот.... думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз...? Нет... Усни с миром...... память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно», - написал Филипп в соцсети.