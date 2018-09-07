Валерии присвоили звание Народной артистки Кабардино-Балкарии

Об этом стало известно во время праздничного концерта, посвященного Дню государственности субъекта и Дню города Нальчика, передает корреспондент ТАСС.



Валерия

«Популярная певица российской эстрады, Народная артистка РФ Валерия указом главы КБР Юрия Кокова удостоена звания "Народная артистка Кабардино-Балкарской Республики», - сказал ведущий, приглашая артистку на сцену.

«Я очень люблю приезжать сюда, поздравляю всех вас с праздником, теперь уже и моим, Днем государственности Кабардино-Балкарии. Желаю республике дальнейшего процветания и всем жителям простого счастья», - сказала Валерия и исполнила несколько своих песен.