Вокалисты Музыкальной академии Башмета показали мастерство

С одаренными вокалистами занимались выдающиеся педагоги: Дмитрий Вдовин (руководитель Молодежной программы Большого театра), Нил Шикофф (тенор и педагог Молодежной программы), Пол Куран (оперный режиссер), Себастьян Шварц (гендиректор оперного фестиваля в Гляйборне) и Бренда Херли (глава Международной оперной студии).

В Сочи приехали 15 заранее отобранных вокалистов из 6 стран мира.

Дмитрий Вдовин: Эта неделя раз в год очень важна для нас. Это огромная возможность встретить людей со всего света, занимающихся разными профессиями, это познавательно. Мы занимались менее недели, и представляем плоды наших усилий.

Концерт показал серьезный профессиональный уровень участников, но при этом каждому из них предстоит еще многому научиться, чтобы выйти на мировой исполнительский уровень.

Были крайне яркие выступления. Зрителей покорила изящная и игривая Эльмира Караханова, сначала а капелла спевшая «Лучинушку», а затем показавшей округлое летящее сопрано в дуэте Дон Жуана и Церлины. Она училась в МГК у Ларисы Рудаковой, пела в лиссабонском театре Сан-Карлуш, занята в проектах фонда Образцовой. Украинский баритон Леонид Шошин, выпускник одесской академии Неждановой, основательно спел арию Пинкертона из «Мадам Баттерфляй» - плотно, светлым тембром.

Крайне редко встречаются на Академии контртеноры, тем ценнее участие и выступление Вадима Волкова. Он учится у Бертмана в ГИТИСе, поет в «Геликоне» и театре Покровского. На концерте он спел арию Секста из «Юлия Цезаря в Египте» Генделя, и показал чистейший верхний регистр с эдакой меццо-сопрановой окраской, а вот в середине случались проблемы с переключением дыхания. Ярко спела и Марьян Фаттахова. Песенка Оскара из «Бала-маскарада» Верди получилась задорной, с красиво окрашенным тембром.

Многих из участников вокальной Академии, без сомнения, мы скоро увидим на ведущих оперных площадках страны и мира.

Вадим ПОНОМАРЕВ