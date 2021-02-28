Звезды оперного вокала спели в Сочи как ученики

Педагоги у молодых вокалистов отменные. Возглавляет вокальный департамент академии неизменный Дмитрий Вдовин (директор Молодежной программы Большого театра, профессор академии хорового искусства). К нему присоединились: выдающийся оперные певцы Сергей Лейферкус и Ильдар Абдразаков, прима Мариинки Елена Стихина, музыкальный руководитель Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили, приглашенный дирижер Лондонского камерного оркестра Джанкарло Марчиано (Италия), концертмейстер театра «Ла Скала» Мзия Бахтуридзе (Грузия) и оперный менеджер Джулия Лагаюзер (Великобритания).

«Мы собрали здесь уютный интернациональный состав педагогов. Сказать честно, это было совсем непросто. Иногда мы сходили с ума: отказ за отказом, запрет за запретом. Команда в результате получилась замечательная. Самая молодая певица у нас — 16 лет, а есть участники, которые уже участвовали и побеждали на крупнейших мировых оперных конкурсах», - рассказал Дмитрий Вдовин.

Бас-баритон Егор Федоров спел «Сомнения» Глинки не слишком уверенно, но спокойно. Природных данных уйма, но над голосом еще работать и работать, количество брака пока велико. А вот меццо-сопрано Юлия Малевская — это уже готовая певица. Она учится в училище имени Гнесиных, но за ее плечами — множество Гран При международных конкурсов, в том числе Гран При IV Международного конкурса им Р.М.Гриэра. Арию Керубино из «Свадьбы Фигаро» она пропела красивым серебристым тембром, убедительно и страстно. Отдельный плюс за то, что не стушевалась, когда в зал попали посторонние звуки, и чисто отпела свою арию до конца.

Сразу две певицы прибыли из ОАЭ. Если Фатима Али Хашими, выступившая в хиджабе, еще делает первые шаги в вокальном искусстве, и ариэтту «Любовь и смерть» Доницетти поет как ученический этюд, то Фара дель Ибари — уже вполне искушенная певица, и «Цыганскую песню» из «Кармен» спела грудным тембром более чем уверенно. Брака тоже хватало, но ощущение понимания сути песни не покидало. Нужна лишь работа над голосом.

Бас Мирослав Молчанов служит с 2017 года в «Санктъ-Петербургъ Опера́», поет там множество главных ролей, и с прошлого года — приглашенный солист Мариинки. Он выпускник питерской консерватории (класс В. Б. Ванеева), стажируется в академии Образцовой у Ильдара Абдразакова. Прекрасный роскошный бас, хорошо подпертые нижние ноты, уверенный бас-профундо. Он спел арию Зарастро из «Волшебной флейты» Моцарта весьма крепко и впечатлил сразу, безусловно. И не только голосом, но и фактурой — он настоящий великан. Весьма колоритный и талантливый бас. Затем Мирослав Молчанов потряс арией Дона Базилио, и опять пришлось обратить внимание на чрезвычайно устойчивые нижние ноты. А вот в серединке он иногда теряет концентрацию (эффект «а, ну это я знаю»), и тембр блекнет, на это стоит обратить внимание.

Сопрано Яна Айвазян из Петербурга только начинает карьеру, но за ее плечами множество побед в конкурсах. Она удивительно тепло и точно спела арию Манон, - очевидно, что она еще и прекрасная актриса, весьма ценная для оперной сцены.

Баритон Рауф Тимергазин, солист Большого театра и артист его Молодежной программы, пока не имеет больших ролей в Большом, но каватина Фигаро в его исполнении показывает огромные перспективы. Полетный звук, ни малейшего напряжения в голосе даже в верхнем регистре, прекрасное исполнение.

В моцартовском терцете Донны Эльвиры, Дона Жуана и Лепорелло студентка Академии хорового искусства им. В. С. Попова и участница проекта «Большая опера 2019» сопрано Инна Деменкова, победитель XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой ученик Бертмана в ГИТИСе баритон Дзамболат Дулаев и уже упомянутый бас Мирослав Молчанов разыграли трио чудной красоты. Это один из лучших номеров программы.

Дзамболат Дулаев отметился и в арии Жермона из «Травиаты», тут немного не хватило напевности, того самого бельканто. Но в остальном Дулаев хорош, не совсем понятно, отчего Бертман не зовет его в «Геликон», такой лирический баритон театру явно бы не помешал. А Инна Деменкова спела вальс Мюзетты из «Богемы» экспрессивно, живо, артистично и совсем без брака. Она мила и ее грудное сопрано идет будто от сердца, хороший признак.

Баритон Владислав Чурсин учился в Италии, он приглашенный артист Римской оперы, театра Bellini в Катании, Massimo в Палермо, La Scala в Милане, театра Venizia La Fenice, театра Filarmonico di Verona. Чему он хотел научиться в Сочи, неизвестно, - но каватину Белькоре из «Любовного напитка» Доницетти Чурсин спел технично, бельканто и окладистая борода при нем. Может быть, разве что пронзительности чуть не хватило, уж слишком ровно и будто механически он поет.

Сопрано Анна Суслова — человек закрытый, в интернете удалось найти только то, что она закончила Пермское музучилище, а сейчас живет в Питере, и ходила к Абдразакову на мастер-класс. Но ее ария Лиу из оперы «Турандот» Пуччини очаровывает, темперирование атаки звука завораживает, а тембр, такой почти кукольный, - просто фантастический. Редкой красоты голос.

О сопрано Кристине Калининой тоже ничего не удалось найти в интернете. Певица с типажом русской красавицы безупречно исполнила арию Мими из оперы «Богема» Пуччини. Эмоциональность зашкаливала. Была та самая слеза в голосе, которая выделяет хороших певцов от просто певцов. И запомнились очень пронзительные верхние ноты, прозрачные и горестные. Певица с огромным потенциалом.

Арию Гремина из «Евгения Онегина» спел бас Сергей Севастьянов, он окончил Львовскую академию и был солистом Львовской оперы, затем перебрался в МГК. В 2019 году получил вторую премию на конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой (забавно, что первую тогда получил тогда Дзамболат Дулаев). Спел уверенно и чисто, без лишних эмоций. Это было профессионально.

Ученик Дмитрия Вдовина тенор Арсений Яковлев уже солист Большого театра, поет не в самых последних ролях. В арии Дона Хозе из «Кармен» он не был абсолютно убедителен, но громогласен и белькантен (так же можно написать?). Это очень красивый героический тембр драматического тенора, в конце концов.

Концерт завершился объятиями и совместными фото. Еще раз такое количество прекрасных певцов в одном месте сойдутся вряд ли. Это было в Сочи, на фестивале Башмета.

Вадим ПОНОМАРЕВ