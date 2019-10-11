Дима Билан поездил на такси ради песни «Полуночное такси»

Трек вышел на лейбле Archer. После первых же одобрительных отзывов коллег Дима Билан написал:
«Я очень проникся этим произведением (пишу как в 19-м веке) и я рад, что вы тоже полюбили «Полуночное такси»! Спасибо за эти эмоции тебе, Артем Пивоваров, - ты крутой автор , умеешь создать образы и настроение (у нас есть ещё «Неон», тоже может случится интересная работа!!!). Егор Сесарев - за аранжимент и аналоговое звучание и детальность, не смотря на твой очень прогрессивный стиль во всем, что ты делаешь, тебе удалось повторить то звучание из прекрасного далека, которое сейчас нас всех цепляет и имея в виду популярные тренды, и что терпишь мое постоянное «а давай поменяем вот в этом месте немножко...». Спасибо вам пацаны, уважаю ваш труд!!! А вам, друзья, желаю получить удовольствие от песни и наполняться добрыми историями и ситуациями , которые на вас будут просто сыпаться, если вы просто приоткроете душу свою!»
Трек сделан в стилистике 90-х, отсылающих к песне «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского, сама по себе являющаяся рефлексией на модное тогда итало-диско.
«Этим летом я был каким-то мощным двигателем, передвигающимся бесконечно часто по Москве! То запись в студии, подготовка альбома (очень хотелось и хочется выпустить его до 6-7 ноября, чтобы картина была перед моим шоу «Планета Билан на орбите» в Крокусе, более полной и законченной на этот период жизни. И я часто брал такси, ведь передвигаясь в привычной атмосфере и постоянно с водителем, ты теряешь связь с той студенческой жизнью, которая имела свойство, всегда наполнять тебя и прохожие,сами не замечая этого рассказывали тебе ЖИЗНЬ, вдохновляли картинками, диалогами прохожих - а это впечатления бесценные, которые можно получать и нужно, живя разной жизнью, меняя люкс на общественный скажем транспорт. Хотя я обожаю свой автомобиль, и уют, и окна, закрытые шторками, через которые тебя не сфотографируют в пробках, когда ты ешь какой нибудь не к месту хот-дог! Речь про то, что хочется чередовать периоды, ведь столько в студенческие времена было придумано именно в троллейбусах, трамваях и на проспектах, по которым гулял и всегда в наушниках, меняя кассетный плейер на дисковый, в мечтах и планах усыпанный с ног до головы о лучшей жизни и музыке, которую будут слушать люди!»
«Столько мечтал о любви и столько ее было, я был гипер (и может даже остаюсь) влюбляющимся и гиперсексуальным, и нырял в отношения, менялись объекты любви, но я всегда любил мечтать и тем самым приближая эти различные образы - воплощения своих мечт в жизнь! Сколько было выслушано новой музыки от Эрики Баду до De Phazz, от Jamiroquai до Kashin, Шопена и Паваротти или Чечилии Бартоли - любил все, в чем есть энергия! И до сих пор считаю, что не бывает плохой музыки, бывает плохое к ней отношение, когда ты недожимаешь смыслами или эмоцией или делаешь ее спустя рукава! В общем, тогда жизнь кипела в деталях, но всегда хотелось широких свершений больших, а сейчас не хватает времени на смакование деталей! И вот это лето! Я наполненный и счастливый от того, что еду в такси и слушаю в наушниках всю ту же музыку, смакую детали, жадно выхватывая из окна автомобиля эти уличные картинки обычных прохожих и их визуальные истории, которые раскрашиваются в цвет того произведения, которое слушаешь, и придумывая им свои версии их жизней, счастливый такой пассажир. Да и синдром попутчика всегда имел для меня смысл, разговор каждый день с новым водителем и истории, рассказы, недовольства жизнью, какие-то бывшие профессора за рулем, экстрасенсы даже встречались! А был такой водитель, который многое рассказал мне про воду, ну просто фанатик правильного питания и воду проверял, которую я пил в машине на солемер. Запретил по дороге ее пить, и посоветовал другую марку воды из географического места и источника, близ которого я родился! Вы понимаете, сколько можно в такси наслушаться?! А мне этого не хватало очень... Я наполнялся, чтобы было потом что рассказать вам на концертах и вообще в тех же песнях! И вот трек «Полуночное такси» - для меня это собирательная история меня же самого и моей жизни, когда ты несёшься ночью, за рулем ли, на заднем сидении такси, или идёшь вечером в ушах по улице - это свобода, это начало чего-то нового, желаемого давно, это мечты!»
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