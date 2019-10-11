Дима Билан поездил на такси ради песни «Полуночное такси»

Действие видео разворачивается вокруг провинциального ДК «Металлург», который городские власти хотят снести под девизом: «В будущее без 90-х». Этому противостоит дух Димы Билана. Он преследует руководящую сносом чиновницу, которую сыграла Вероника Дуванская. Дима Билан следует за ней повсюду, напевая «Про белые розы», из-за чего героине приходится обращаться за помощью к полицейским, священникам и даже экзорцистам.

