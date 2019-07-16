Егор Крид показал жесткий юмор с Данилой Поперечным

Над клипом, действие которого разворачивается в деревне, Крид работал совместно с комиком и видеоблогером Satyr – сотрудничество зародилось после выпуска шоу «вДудь», пишет Intermedia.

Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: «Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жестким?» Я принял этот вызов! Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, представлен широкой публике. Приятного просмотра!

По сюжету ролика, Егор решает стать «ближе к народу» и отправляется в сельскую местность, где гуляет среди коров и коз, парится в баньке, подворовывает малину у соседки и неожиданно для себя влюбляется. Избранница Крида, однако, не спешит отвечать ему взаимностью – и тот пытается добиться её всеми доступными способами. В небольших ролях в клипе снялись сам Satyr и комик Данила Поперечный.



Егор Крид