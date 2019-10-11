Елка смеется «На малютке планете»

Релиз сингла осуществил лейбл Velvet Music.
- Немногие знают, как я ждала эту песню. Как я ждала именно состояния, когда смогу эту песню спеть. Я часто на концертах говорю, что, взрослея, открывая для себя новые стороны жизни, всё тяжелее удерживать в себе эту легкость. Но без нее мы становимся скучными взрослыми, а это мой самый большой страх.
Автором музыки и текста этой песни стала певица Мари Краймбрери, которую в шоу-бизнесе называют «Мелкой».
- Спасибо Мелкой! – написала Елка. - До слез доводит ее верность, ее умение поддержать. Мелкая захотела, Мелкая написала.
Обложку сингла украшает рисунок, на котором светловолосая девушка сидит на крошечном небесном теле, а рядом с ней уютно спят два кота. Автором рисунка стала художница Марта Меремс.
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