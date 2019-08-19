Филипп Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД

Ранее в "Комсомольской правде" появилась информация о том, что Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей.

"Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов", — сказал собеседник агентства.

Он также предоставил РИА Новости скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.



Филипп Киркоров

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числится 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе.