Григорий Лепс: Сделал на связках две операции, но нужна еще одна!

Певец отмечает, что в один момент хирургическое вмешательство стало необходимой мерой. При этом Лепс признаёт, что начал петь практически сразу после операции, поэтому голос ещё не восстановился полностью. Также он отметил, что не исключает возможность ещё одной операции, передаёт Росконгресс.



Григорий Лепс

«7 мая я сделал операцию в Париже на связках под общим наркозом, это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы услышать. Все равно придется подождать. Я не исключаю, что нужно будет сделать еще одну операцию», - рассказал Лепс.

После полного восстановления Григорий Викторович споет с Полиной Гагариной. Он признался, что в его планах был также дуэт с Примадонной. Но пока ему не удалось осуществить задуманное — Алле Борисовне не понравился выбранный им репертуар.

Лепс тщательно относится к работе со звуком.

«Я к звуку отношусь очень трепетно. Несколько альбомов сводил в Лос-Анджелесе звукорежиссер Крис Лорд-Элдж, лауреат нескольких «Грэмми» в своей номинации. Альбом «Ты Чего Такой Серьезный» мы писали в Копенгагене у Сорена Андерсена, гитариста и аранжировщика знаменитого Гленна Хьюза. Ну, это рок-музыка. Иногда за звуковой ряд только одной песни из 10–12 на альбоме приходится отдавать до 20 тысяч долларов. Многие большие артисты, которые не меньше меня зарабатывают и не хуже меня поют, привыкли делать аранжировку за 500 долларов. А я хочу, чтобы через десять лет мне не было стыдно за мое творчество».

Григорий Лепс даже подумывал о выходе на пенсию, но пришлось отказаться от этой идеи.

«Не получилось по нескольким причинам. Хотел выстроить к тому времени бизнес, который бы приносил примерно такой же доход, что и выступления. Но, к моему глубокому сожалению, бизнесмен из меня оказался не очень хороший».

В целом состояние российского шоу-бизнеса Григорий Лепс оценивает позитивно.

«За те 20 лет, что я им занимаюсь вплотную, шоу-бизнес сильно вырос по музыкальной части. Послушать молодых исполнителей, того же Тимати или произведения, которые выпускает его лейбл, — это фантастика. Баста — ну какая музыка, просто нет слов. Света Лобода блестяще работает. Димаш Кудайбергенов — Богом поцелованный человек. Красивый лирический тенор у него. Такие голоса очень ломкие, их надо холить и лелеять. Тот же Сергей Лазарев, Дима Билан — отличные певцы. Молодые ребята есть, они здорово работают, собирают Дворцы спорта. У них есть своя публика, и это очень хорошо. Потому что все развивается по спирали, переходит на более высокие уровни, по крайней мере, так нас учили».