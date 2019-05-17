Iowa нашла внутреннюю свободу в караоке

- Первый куплет я придумала на новой студии, которую мы построили в Питере, второй куплет по строчке я сочиняла на двух островах Таиланда, в автобусе, который ехал из Пангана в Пхукет, - рассказала исполнительница в соцсетях.
Катя призналась, что уже давно находится «в поиске форм для описания внутренней свободы, не относящейся к полу», и песня «Пой» как раз об этом.
- Как найти простые слова, чтобы они оказались простой формулой для достижения этого состояния, - говорит артистка. - Чтобы человек послушал эту песню и захотел действовать, поверил в то, что он уникальный и эта история про него?! Я призываю быть дерзкими по отношению к своей жизни, поднять над головой кулак, но в кулаке держать микрофон, чтобы твой голос звучал громко! Я впервые задумалась о караоке всерьез. Караоке, в которое мы ходим по вечерам расслабиться. Обычно это темное помещение, которое может стать промежуточным между твоим пока закрытым миром и тем, где большим кораблям большое плавание. Ты дожидаешься своей очереди, продумываешь все до мелких деталей, выходишь и поешь! Именно так все начинается.
Релиз трека состоялся на лейбле iDi.
Комменты