Iowa представила жизнь после экологической катастрофы

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Группа Iowa представила видеоклип на песню «Маяки» об экологической вселенской катастрофе (смотреть клип).

Видео снято режиссером Владимиром Бесединым. По словам создателей, клип представляет собой экологический манифест, родившийся в результат размышлений солистки проекта Кати Iowa на одну из наиболее важных для неё тем - взаимоотношений с окружающим миром.

«Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают все, чтобы исправить проблему здесь и сейчас!», - вспоминает Катя.

В клипе «Маяки» группа Iowa представила, каким в ближайшем будущем может оказаться мир бесконечного неразумного потребления. Режиссёр Владимир Беседин, ранее работавший над клипом «Бьет бит», предложил снять видео, где герои из придуманного ими мира попадают в мир реальный. Завязанные глаза как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир. И что случается, если эту повязку снять.

Катя Iowa
Катя Iowa

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы.

В течение трёх дней участники Iowa вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым, а когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

В самом клипе герои ходят по заполненному мусором миру, ползают перепачканные мазутом, а когда хотят отмыться - видят заполненный пластиковыми отходами водоем.

Группа Iowa уже присоединились к инициативе Greenpeace запретить использование одноразового пластика на законодательном уровне.

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