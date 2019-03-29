Molly спела про «красивых мальчиков», которых жалко, потому что они геи

— Ловите мой новый трек! Мне кажется, слова к нему были давно со мной, и это вылилось в песню, потому что мне важно было их вам сказать, — написала артистка в инстаграме. — Моя песня — про принятие человека и его чувств. Мне все равно, кто стоит передо мной – женщина или мужчина. Для меня главное в людях – человечность. И это единственная ориентация, которую нужно оценивать. А кого и как любить... это личный выбор каждого. И я давно научилась его принимать.
Ольга также поделилась личной историей, которая произошла с ней в студенческие годы:
— Когда я училась в институте, я влюбилась в парня. Но мне казалось, что отношения лучше начинать с дружбы, и я начала с ним общаться. По итогу мы с ним стали близкими друзьями. Он делился со мной самым сокровенным. Рассказывал, что у него ещё не было серьезных отношений с девушками. Хотя обычно мужчины не признаются в таком... Как-то он просто предположил, что его тянет к парням. И в один день он действительно мне признался в ощущении мира. Тогда я старалась не верить в это, потому что он мне очень нравился и я вообще мечтала выйти за него замуж... Спустя время я смогла преодолеть этот этап. И мы стали по-настоящему близкими друзьями. Я реально счастлива, что мои чувства смогли переродиться в нечто большее, чем обычная влюбленность. Я очень счастлива, что семья моего друга поступила мудро и приняла его. Без намёка на осуждения. Это помогло ему стать счастливым человеком без комплексов и страданий от чувства ложной неполноценности. И это так важно, когда вас принимают такими, какие вы есть....
Ольга Серябкина
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