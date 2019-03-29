Molly спела про «красивых мальчиков», которых жалко, потому что они геи

Представители экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной обратились в ГУ МВД Москвы с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников телеканала РЕН ТВ из-за сюжета, в котором певицу обвиняют в оказании эскорт-услуг, сообщил РАПСИ адвокат Сергей Жорин.