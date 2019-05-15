Новый альбом Rammstein утек в сеть до релиза

Об этом сообщил портал hasitleaked.com. Утечка появилась в том числе в российской соцсети «В контакте».

Многие поклонники музыкантов успели заметить незапланированное появление альбома в свободном доступе и поспешили сделать скрины.

Название самого сборника группы пока неизвестно. Официально выпущены два трека и сняты два клипа. Релиз всего альбома запланирован на 17 мая.

За последние десять лет это первый студийный альбом Rammstein. Предыдущая пластинка под названием Liebe ist für alle da вышла в 2009 году.

Трек-лист альбома:



01. Deutschland

02. Radio

03. Zeig Dich

04. Ausländer

05. Sex

06. Puppe

07. Was Ich Liebe

08. Diamant

09. Weit Weg

10. Tattoo

11. Hallomann