Новый альбом Rammstein утек в сеть до релиза

Об этом сообщил портал hasitleaked.com. Утечка появилась в том числе в российской соцсети «В контакте».
Многие поклонники музыкантов успели заметить незапланированное появление альбома в свободном доступе и поспешили сделать скрины.
Название самого сборника группы пока неизвестно. Официально выпущены два трека и сняты два клипа. Релиз всего альбома запланирован на 17 мая.
За последние десять лет это первый студийный альбом Rammstein. Предыдущая пластинка под названием Liebe ist für alle da вышла в 2009 году.
Трек-лист альбома:
01. Deutschland
02. Radio
03. Zeig Dich
04. Ausländer
05. Sex
06. Puppe
07. Was Ich Liebe
08. Diamant
09. Weit Weg
10. Tattoo
11. Hallomann
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