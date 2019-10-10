Оззи Осборн из-за болезни снова перенес даты тура по Европе

Ранее на официальном сайте Осборна сообщалось, что он упал в своем доме в Лос-Анджелесе, из-за чего обострилось его старое заболевание. Концерты, которые должны были пройти в рамках тура 2019 года в Северной Америке и Европе, перенесены на 2020 год. Купившие билеты фанаты смогут воспользоваться ими.

"Я не умираю, я выздоравливаю, просто это занимает немного больше времени, чем все думали… Но вам нужно просто набраться побольше терпения. Я переношу даты европейского тура, потому что я не готов", — заявил Осборн в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Message Regarding Tour Dates:

Europe Postponed

North America still in place pic.twitter.com/L4D1snosvs — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) October 9, 2019

Музыкант подчеркнул, что он не уходит на пенсию.

"Но когда я вернусь с американским туром, я хочу быть готовым на сто процентов, чтобы выйти и снести вам башку", — добавил он.



Оззи

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии. В конце января стало известно, что музыкант отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития этого заболевания.