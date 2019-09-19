Ozzy дописал «лучший» альбом

«Альбом был полностью закончен за четыре недели, — сказал он британской газете The Sun. - Я сказал Шэрон, что не чувствую, что сделал пластинку, потому что к концу записи мы с ней не орали друг на друга. Ну, как у нас обычно в семье».

Одна из песен, как сообщается, называется «Ordinary man», и весь проект вырос из недавнего сотрудничества Осборна с рэпером Post Malone.



Оззи Осборн

Оззи объяснил, что чувствовал себя «немного оторванным» от шоу-бизнеса, так как прошло почти 10 лет с момента его последней сольной студийной записи, альбома Scream 2010 года. Он также сказал, что работа отвлекла его от проблем со здоровьем.

«Я просто лежал на диване в течение нескольких месяцев, полный жалости к себе.Если бы не эта запись, я бы все еще думал, что буду лежать здесь вечно. Я так скучал по музыке. Мои поклонники такие преданные и такие хорошие. До создания альбома, я думал, что умираю. Но это подняло меня с моей задницы. … Это самый лучший альбом, который я сделал».