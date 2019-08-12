Ozzy Osbourne официально признан мутантом

Об этом написал The New York Post. Профессор медицинского колледжа штата Индиана Билл Салливан рассказал в своем исследовании, что Оззи действительно можно считать мутантом.

Согласно выводам ученого, мутация повышает защитные силы организма и делает Осборна невосприимчивым к различных стимулирующих веществ.



Ozzy Osbourne

Оззи Осборна пригласили для проведения исследований в 2010 году.

Позже Билл Салливан выпустил книгу с результатами исследования влияния мутаций ДНК на поведение и здоровье человека и собственными наблюдениями и заключениями.

«Ген — это одна часть головоломки, с которой формируется картина, — пишет Салливан. - Вы не можете сказать, какой будет эта картина, взглянув лишь на одну часть головоломки».

По словам Салливана, в генах людей есть разные склонности — любовь к сладкому, кофе или даже в определенных сексуальных и политическими предпочтениями.

Ранее сам Оззи размышлял, не мутант ли он.

“Мне стало любопытно, как я еще жив, учитывая океан алкоголя, что я выпил за всю жизнь, не говоря уж о кокаине, морфине, снотворном, сиропе от кашля, ЛСД и прочем… С точки зрения медицины я уже давно труп. И я подумал, может, ДНК даст ответ?”

Исследование крови Оззи поставило больше вопросов, чем дало ответов. В его геноме обнаружили несколько тысяч неизвестных науке вариантов скрещиваний генов. Правда, большинство из них отвечают за мозговую деятельность. Было также установлено, что галлюцинации от марихуаны появляются у Оззи в 2,6 раза чаще, чем у других. Он склонен к кокаиновой зависимости, и у него очень высокая предрасположенность к алкоголизму – в шесть раз выше, чем у обычных людей. Та же ситуация и с кофе – это его слабое место.

И еще одна странность: у Оззи обнаружили ген неандертальцев. До недавнего времени считалось, что это невозможно, что эти древние люди не оставили потомков. Тем не менее, едва заметные следы неандертальских хромосом все же встречаются в геноме современного человека, но крайне редко. Оззи – один из немногих. Более того, он первый из рок-звезд, кто подвергся этой процедуре, и уж точно первый Князь Тьмы, решившийся на это.

А что касается болезни Паркинсона, ученые так и не нашли связи ни с генами, ни с образом жизни Оззи. Возможно, повлияло и то, и другое. И, похоже, недуг прогрессирует – это было хорошо заметно по тому, как Оззи держался на сцене во время прощального тура Black Sabbath.