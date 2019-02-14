Певица Дэя представила сингл «Параллели»

«Часто бывает, что даже самые серьёзные, счастливые и эмоционально наполненные отношения заходят в тупик, оставляя в душе боль и недосказанность. Мой трек «Параллели» как раз об этом», – рассказывает Дэя.
По словам автора композиции Юрия Мирошникова, певице удалось передать важные эмоции и смысл песни. Только cильный человек сможет вырваться из плена старых обид и сказать: «Давай начнём сначала?!».
21 февраля состоится премьера клипа на песню «Параллели», режиссером видео выступил Даниил Мишин.
Песня доступна на всех цифровых площадках в iTunes, Яндекс.Музыка и Google Play.
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