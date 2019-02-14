Певица Дэя представила сингл «Параллели»

Опубликовано пользователем

В день всех влюблённых певица Дэя выпустила лирический трек «Параллели». Сингл «Параллели» – это новое размышление исполнительницы на тему любви, сильной и яркой, которую испытывал хоть раз в жизни каждый человек.

«Часто бывает, что даже самые серьёзные, счастливые и эмоционально наполненные отношения заходят в тупик, оставляя в душе боль и недосказанность. Мой трек «Параллели» как раз об этом», – рассказывает Дэя.

По словам автора композиции Юрия Мирошникова, певице удалось передать важные эмоции и смысл песни. Только cильный человек сможет вырваться из плена старых обид и сказать: «Давай начнём сначала?!».

Дэя
Дэя

21 февраля состоится премьера клипа на песню «Параллели», режиссером видео выступил Даниил Мишин.

Песня доступна на всех цифровых площадках в iTunes, Яндекс.Музыка и Google Play.

Быстрый поиск: 