Поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры «ради любви»

Работающий грузчиком мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, который артистка припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. На допросе он признался, что на такой поступок его толкнула любовь к рок-певице.



Земфира

По данным канала, ущерб составил 25 тысяч рублей. Эта сумма может увеличиться, если стекла придется заказывать за границей.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Любопытно, что сам грузчик - мужчина, в отношениях с которыми певица давно не была замечена.