Происшествие с фурой не помешает гастролям Филиппа Киркорова

Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы артиста Екатерина Успенская.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Ростовской области фура с концертным оборудованием Киркорова съехала с обочины. Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета. Позже Киркоров подтвердил эту информацию, добавив, что фура съехала в кювет, так как из-за погодных условий водитель не справился с управлением. В результате инцидента никто не пострадал, оборудование и костюмы целы.



Филипп Киркоров

"Ситуация с фурой во многих СМИ сильно преувеличена. На данный момент коллектив уже подъезжает к Феодосии. Концерты пройдут в Крыму согласно гастрольному графику. Ничего не отменяется и не переносится", - сказала Успенская.

Киркоров даст в Крыму три концерта с 17 по 19 июля, которые пройдут в Феодосии, Евпатории и Ялте.