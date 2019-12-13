«Руки вверх» перепели старый хит с Artik&Asti

«Полечу за тобою» – хит 1999 года из альбома «Без тормозов». В 2004 году «Руки Вверх» спели ее дуэтом с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польна. Спустя 20 лет композиция снова получает шанс вернуться в топы благодаря новой версии с участием Artik&Asti. В современной вариации трек обрёл более спокойную динамику, а также получил рэп-куплет от Artik'а. На обложке сингла артисты объединили логотипы последнего альбома Artik&Asti «7» и группы «Руки вверх!».
«Ну не могу я оставить вас без подарков в уходящем году, - говорит Сергей Жуков. - Вашему вниманию дуэт, а правильнее будет сказать трио с Artik&Asti! Это тот самый случай, когда вы по-настоящему окунётесь в модное и свежее звучание, и в то же время вспомните что-то до боли знакомое! Друзья, «Полечу за тобою» — это очень важная песня лично для меня. Напомню, что у этой песни юбилей — 20 лет! Всё новое — это хорошо забытое старое».
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