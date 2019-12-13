«Руки вверх» перепели старый хит с Artik&Asti

Совместный Сингл Сергея Жукова и Little Big был презентован 21 декабря. В этот же день был представлен клип, одним из авторов идеи и режиссером которого стал Александр Гудков.





По сюжету клипа Сергей Жуков - организатор секты, который на своих выступлениях собирает с адептов деньги, ценные вещи и даже дарственные на квартиры.



За первые сутки клип набрал более миллиона просмотров.

