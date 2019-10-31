«Руки вверх» выпустили клип для Хэллоуина

Создатели называют его «Зомби-блокбастер с невероятной историей любви от «Руки Вверх!»». Анонсируя клип в инстаграме, фронтмен Сергей Жуков признавался, что ждет эту премьеру «больше, чем какую-либо другую работу» коллектива.

По сюжету группа молодых людей оказывается в окружении зомби. Скоро в числе нормальных людей остается только одна девушка (ее играет Катерина Шуле), но ее из-за любви спасает один из зомби. Они сбегают и пытаются наладить отношения между собой. И в этот момент толпа остальных зомби, руководит которыми сам Сергей Жуков, врывается в их убежище...



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Режиссер клипа - Александр Игудин, в клипе много рекламных интеграций с интернет-магазинами и букмекерскими конторами. Музыка и слова песни: Сергей Жуков и Дмитрий Баскаков. В самой песне, впрочем, нет ничего о зомби, это обычная для группы лирическая песенка под бит нулевых годов.