Усадьба Jazz 2019 огласила имена хедлайнеров

Фестиваль пройдет 22 и 23 июня в Коломенском. В нынешнем году музыка будет звучать на трех сценах: «Партер», «Аристократ» и Jazz&World, причем на каждой из них выступят музыканты мирового уровня. Для детей же организаторы фестиваля устроили отдельную площадку — Kids.

Детская версия опен-эйра не ограничится музыкой. Посетителям фестиваля в возрасте от 3 до 16 лет предложат поиграть на музыкальных игровых автоматах, разгадать гигантские головоломки и прочие интеллектуальные развлечения. Организаторы Усадьбы Jazz напоминают: дети до 10 лет на фестиваль проходят бесплатно.

Кроме того, в 2019 году участие в «Усадьбе Jazz» примут и благотворительные фонды — Константина Хабенского и «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, которая выступит 23 июня с поэтической программой на сцене «Аристократ».

Появилось расписание выступления артистов.



Расписание

22 июня в «Коломенском» отыграют «Сплин» с программой Unplugged, Michael Kiwanuka, Kovacs, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе, Eilenkrig Orchestra, Rozden, мировая звезда Azealia Banks, Funk’N’Stein и Samy Thiebault.

23 июня выступят Black Eyed Peas (без Fergie, увы, но с новым материалом), Caro Emerald, IYEOKA, Иван Дорн, Чулпан Хаматова (с поэтической программой), Jamie Cullum, Dhafer Youssef, Grupo Fantasma, Marimba Plus,Tord Gustavsen Trio и Soweto Kinch.