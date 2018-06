Юбилейная «Усадьба Jazz» оказалась на любой вкус. И прошла с успехом

Данных о посещаемости пока нет, но он был точно одним из самых массовых в истории «Усадьбы Jazz». В Архангельском стояла отличная погода, по окрестным шоссе парковались Ferrari и Kia, к воскресенью яблоку негде было упасть на всех 6 сценах. Как бутоны, на них прорастали самые разнообразные музыки, и общее между ними было только одно — это была самая живая музыка из живых.

Но даже не музыкой славен этот фестиваль, а своей публикой. Самый рафинированный фестиваль в Москве прекрасен своими зрителями — изящными стильными девушками с «тысячелетней культурой в глазах», как на днях неожиданно метко сформулировал Джонни Депп, и не менее духовными глазами мужчин. И покончим на этом.

Что скрывать, джазовый дух фестиваля сохранился было только на сцене «Аристократ», но в этом году появился нежданный сюрприз — еще одна джазовая сцена! Jazz Club. Кстати, все сцены стали по расстоянию гораздо ближе друг к другу, что стало приятным и удобным бонусом для тех, кто хотел услышать как можно больше. И все же «Сбербанк Первый Аристократ» собрал все сливки для меломанов. Так что начнем с нее.

Открыла сцену супергруппа 7/8 Band. Супер, потому что там — саксофонист Олег Маряхин, скрипач Геннадий Лаврентьев, перкуссионист Андрей Танзю, - а переиграли в ней все, кто только достоин. Высочайший уровень техники, музыкального мышления, да и без сложных размеров типа 15/8 тож не обошлось… Их сменил балалаечный виртуоз Алексей Архиповский, и на этот раз он сыграл программу буквально симфонического звучания, - полифоничную, многослойную, и даже без обычных эффектных трюков. Такое нужно выпускать живаго-DVD.

Свежий взгляд на мир восточной музыки показал израильтянин Mark Eliyahu, мастер кеманчи. Эльяху родился в Дагестане, затем с отцом-таристом переехал в Израиль, но учился кеманче в Азербайджане. Теперь они с отцом играют вместе, и Марк показывает пронзительный певучий тембр кеманчи, стонущей и плачущей. Завершил первый день фестиваля блистательный камерунский басист Ришар Бона (теперь он живет в США), и знаете как? Сначала сыграл почти академический европейский джаз! Затем вдруг перешел к поп-балладам с легким привкусом ню-джаза. И только затем вдарил тем, за что мы его так любим — отчаянным миксам Карибов и Африки, с этим упругим слэпом и разнузданным латино. А свой главный хит O Sen Sen Sen сыграл даже дважды, на радость слушателям (и совершенно по-разному!).

Во второй день «Аристократ» открыла супергруппа Brainwork (саксофон Николай Моисеенко, клавиши Лев Трофимов, гитара Дмитрий Тюзе, барабаны Александр Кульков и т. д.). В этом сете был явный крен к прог-року, но джазовая составляющая была ожидаемо на высоте. Более того, в финале вышел популярный рэпер L`One (у них один продюсер тот самый Лев Трофимов, вместе с Елкой, «Градусами» и т. п.). Сначала он начитывал некую поэзию, а затем спел свежесочиненную песню о том, как круто петь джаз: это было жалко, но вполне мультикультурно.

Феерический сет выдал трехкратный номинант на Грэмми Donny McCaslin Band (США). Саксофонист Донни долго играл в квинтете легендарного вибрафониста Гари Бертона, играл с Джоном Медески и Дэвидом Боуи (в последнем его альбоме Blackstar), а затем записал крайне успешный альбом Beyond Now. На «Усадьбе Jazz» он показал эклектичную, но невероятно мощную программу из последних песен Боуи (их пел Джефф Тейлор) и Beyond Now. Манера игры МакКаслина включает широкий диапазон от шумового авангарда до поп-сакса Kenny G. Он просто очень хорошо играет. И подобрал отличную команду, это действительно экстра-уровень сегодняшнего мирового джаза. Затем выступил квинтет Игоря Бутмана, уверенный и сильный сет.

Но главным концертом фестиваля все-таки оказался сет интернет-звезды Jacob Collier, двухкратного обладателя Grammy. Это совсем новый джаз: один виртуозный музыкант поет и играет на всех инструментах, благодаря совершенной технической платформе от Массачусетского университета. Это внешне выглядит так: куча примочек, куча семплеров. Но такое есть у многих. Жакоб Колльер отдал управление процессорами своему звукачу. Он играет на заполненной инструментами сцене сам (электроконтрабас, клавиши, гитара, барабаны, перкуссия), и сам же поет. Обработка идет от звукоинженера, например, вокал раскладывается гармонайзером, каждая партия семплируется тоже звукоинженером. Жакоб свободен, и делает шоу! Шоумен он отличный. Он заставил зал петь не только что хором, но и двумя-тремя разными партиями! Причем на английском (текст выведен на видеоэкран, где тоже весьма себе графика с искусственным интеллектом). Это был самый удивительный концерт фестиваля, причем последний в своем роде — больше эту программу Колльер исполнять не планирует. Самый фантастический сет фестиваля.

Теперь о главной и самой большой сцене - «Партере». Конечно, тут преобладание поп-музыки. Это уже тренд на всех европейских джаз-фестивалях. В первый день выступили молодые поп-звезды Мэджикул и Manizha с вполне поп-фанковыми программами, продолжил золотыми хитами «Аукцыон», а завершила день кавер-группа из бывшего состава Принса — The New Power Generation. Играли они очень профессионально и зажигательно, но в отсутствие самого Принса выглядело это как ресторанные лабухи на дне рождения.

Второй день был куда интереснее. Харизматик Адил Смаали с world-music проектом AYWA замешал музыку Магриба со всем драйвовым — фанком, дабом, регги, Балканами… Танцы-танцы-танцы. Австралийская психоделическая звезда Перукуа поразила слушателей экстатическим медитативным вокалом, собственно, это тоже был фанк и соул, но такой необычный, раздирающий сердце слушателя (и со струнной оркестровой группой, на секундочку!).

SunSay и Елка притянули все массовое, что было в полях Архангельского. SunSay просто спел свой The Best (включая «Пятницу»), а Елка собрала столь расширенный (духовыми и перкуссиями) состав, что уже не получилось собрать его в единый могучий механизм, отчего многие песни слушались как минимум странно. Что тоже эксперимент. Ну и, честно говоря, поднадоело слушать от Елки шаблонные признания в ее волнении и неопытности. Может быть, придумать что-то новенького?

А что же на малых сценах? Там же было много вкусненького. Очень уютной и стильной получилась новая сцена «Квартирники у Семушкиной». Там собрали тех, кто играл на ее реальных квартирниках (потом из квартиры чудной основательницы «Усадьбы Jazz» они переместились в стильные клубы). Скажем, бойкий клезмер и хиты Бреговича от Bubamara Brass Band, живой эстетизм от дуэта Duo RO с солирующей мандолиной, хэнг-паны и джембе от медитативного дуэта Groove Garden с тем же бойким Танзю и перкуссионистом Кириллом Ошеровым, и израильским суфистом Avi Adir с тем же бойким Танзю и скрипачом Геннадием Лаврентьевым… Там же была известная актриса Дарья Ловать в проекте Zagraniu с латино-джазом с известными музыкантами Антоном Силаевым, Сергеем Калачевым, Артуром Газаровым. Во второй день фестиваля там играл чудо-гитарист Виталий Кись с любительницей французского шансона Дианой Поленовой, лирический певец босановы Joander Santos (Бразилия), еврейская сефардистка Анна Гофман, бывший солист «Премьер-Министра» Пит Джейсон с соул-программой, и испытывавшая явные проблемы со звуком нежная певица Алиса Тен с виолой де гамба и песнями Пьяццолы, Бреговича и т. п.

Сцена Jazz Club оказалась сплошным карнавалом из кубинского, европейского и латиноамериканского джаза. DOPE90 сделала ставку на электронику, Under Influence — на саксофонный конструктивизм, 21 PM на синтезе всего со всем. Особый размашистый перформанс показала группа «Круглый Бенд», классика кубинской музыки прозвучала от Hot Havana Orchestra, и весьма громкий размашистый сет отыграли Cotton Air.

А ведь еще были более-менее театрализованная сцена Jazz Kids и совсем театрализованная Art Свобода. И еще сцена для уличных музыкантов — Бог весть, кто там играл, но диксиленды иногда слышались.

Юбилейный фестиваль «Усадьба Jazz» стал уже не просто культовым, но лучшим в своем жанре. Где еще можно услышать Елку и «Аукцыон» рядом с Jacob Collier и Игорем Бутманом? Это просто беспрецедентный фестиваль. За 15 лет фестиваля я, как журналист, стал многих зрителей узнавать в лицо. И видеть ротацию зрителей между сценами. Так вот, от «Аристократа» до Jazz Club было заметное движение, и от «Партера» до «Квартирника Семушкиной» тоже заметное. Между «Аристократом» и «Партером» пересечений почти нет. И это лучшая характеристика того, что обсуждали на дискуссии F1rst Talk журналисты и артисты: «Как жить джазу в эпоху рэпа». Они просто не пересекаются, но успешно сосуществуют.

Вадим ПОНОМАРЕВ