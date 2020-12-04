Катамадзе, Хаматова и Клевенский станут коучами талантливых детей

Команда звездных педагогов и кураторов в категориях “вокал”, “инструменталист”, “композиция и аранжировка” и “поэтический перфоманс”, среди которых - Нино Катамадзе, фронтмен группы SunSay и один из участников группы “Пятница” Андрей Запорожец, молодой популярный исполнитель HARU, актриса Чулпан Хаматова, джазовая певица Алина Ростоцкая, актеры Анатолий Белый и Антон Кукушкин, басист Антон Давидянц, мультиинструменталист Владимир Нестеренко, кинокомпозитор и трубач Антон Силаев, барабанщик Саша Машин, певица Татьяна Литвиненко (группа “Квартал”), мультиинструменталист и композитор Сергей Клевенский и многие другие, уже ждет своих “онлайн-студентов”, чтобы, объединившись, творить вместе новую интересную музыку и воспитать новую плеяду настоящих музыкантов, композиторов и поэтов.



Нино Катамадзе

Сценическая лаборатория Усадьба Kids - это смелый эксперимент, нацеленный на раскрытие уникальных способностей детей и подростков, реализацию их музыкального и творческого потенциала с использованием самых прогрессивных методов коммуникации. Цель лаборатории — открывать новые музыкальные имена широкой аудитории и активно поддерживать юных творцов.

Все кураторы - это не просто мастера, но и своего рода коучи, которые участвуют в разработке и развитии альтернативных методов музыкального образования и имеют бесценный опыт организации выступлений юных артистов на сценах крупнейших международных фестивалей, форумов и на лучших концертных площадках страны и мира.

В проекте может принять участие любой юный артист от 5 до 17 лет. География участников - Россия и всё русскоязычное пространство по всему миру. Все те, кто успешно пройдет предварительную модерацию, получают возможность непосредственного общения с кураторами, их поддержку и ценные советы на пути к сцене. Все участники имеют возможность принять участие в региональных фестивалях Усадьба Kids весной 2021 года (концерты лучших участников online-проекта в коллаборации с известными музыкантами + интерактивные спектакли проекта Усадьба Kids по истории современной музыки, мастер-классы, воркшопы и круглые столы по теме современного музыкального образования), ну, а самые лучшие по мнению экспертов примут участие в гала-концерте вместе с известными музыкантами в Москве (проезд и проживание оплачиваются) на одной из лучших площадок города и получат ценные призы.

Проект реализуется командой, организующей крупнейший российский ежегодный фестиваль импровизационной музыки Усадьба Jazz, который проводится с 2004 года, при поддержке Фонда президентских грантов. Авторами и продюсерами проекта являются Мария Сёмушкина, основатель и президент фестиваля Усадьба Jazz, и Ольга Макарова, автор проекта Усадьба Jazz Kids и продюсер сценической лаборатории Усадьба Kids.