Ёлка перепела «Шоколадку»

Это не совсем новинка: песня «Шоколадка» была представлена на ее альбоме «Точки расставлены» 2011 года, пишет Intermedia. Как рассказала певица в своем интернет-канале «СмотричЁ», тогда композиция была написана накануне фестиваля «Усадьба Джаз», где они выступали. Но сам вариант, вошедший в альбом, не очень нравился певице, Ёлке казалось, что он должен звучать по-другому.

- То, что эта песня сегодня выходит в новом прочтении - абсолютная заслуга моих музыкантов, которые в прошлый мой день рождения сделали мне сюрприз, - говорит Ёлка. - В подарок они преподнесли мне то, что умеют и любят больше всего на свете, - эту аранжировку уже достаточно давно выпущенной песни. Такие трогательные моменты запоминаются навсегда. И я с радостью делюсь этим подарком с вами - пусть эта песня заставляет вас улыбаться и греет вас так же, как и меня.

Новая версия отличается более джазовой аранжировкой. Выход «Шоколадки#2» Ёлка не собиралась приурочивать ни к какой дате, но так получилось, что премьера состоялась накануне дня рождения мамы певицы.