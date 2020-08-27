Егор Крид снял экшн-боевик с тиктокершей Karna.val

Опубликовано пользователем

Егор Крид выпустил кинематографичный клип на песню «Девочка с картинки», в котором сыграла TikTok-звезда Валя Карнавал (смотреть видео).

Клип на пять с половиной минут, режиссером которого стал Александр Романов, а сценарий написан вместе с Егором Кридом, стилизован под сай-фай боевик с экшн-сценами. По сюжету, Егор Крид - хакер, работающий в паре с симпатичной брюнеткой (ее играет блогерша Karna.val), занимается соблазнением и обезвреживанием опасных преступников. В итоге девушку убивают, однако выясняется, что она не человек, а андроид. Все штампы такого кино соблюдены полностью, включая драки субтильной девушки с накаченными охранниками.

Песня «Девочка с картинки» вышла в апреле на пластинке Егора Крида «58».

Егор Крид и Валя Карнавал в клипе
Егор Крид и Валя Карнавал в клипе

Быстрый поиск: 