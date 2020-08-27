Егор Крид снял экшн-боевик с тиктокершей Karna.val

Клип на пять с половиной минут, режиссером которого стал Александр Романов, а сценарий написан вместе с Егором Кридом, стилизован под сай-фай боевик с экшн-сценами. По сюжету, Егор Крид - хакер, работающий в паре с симпатичной брюнеткой (ее играет блогерша Karna.val), занимается соблазнением и обезвреживанием опасных преступников. В итоге девушку убивают, однако выясняется, что она не человек, а андроид. Все штампы такого кино соблюдены полностью, включая драки субтильной девушки с накаченными охранниками.
Песня «Девочка с картинки» вышла в апреле на пластинке Егора Крида «58».
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