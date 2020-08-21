Елка показала свое самое слабое место

Клип снят режиссером Резо Гигинеишвили. Актеры: Настя Германова, Александр Олейников. В кадре также сама Елка и ее музыканты, играющие где-то на веранде в дачной местности.

Сюжета в клипе, как и в песне, нет. Вокруг поющей Елки в кадре слоняются слушающие музыку девушка и некий парень. Под воздействием музыки девушка целует парня, демонстрируя заразительность влюбленности. Ведь он «попал не целясь» в «самое слабое место».



Елка

«Этот клип для меня навсегда будет про силу случая и силу дружбы. Я просто каталась ночью на велосипеде и случайно врезалась в Резо. Я спросила, как же так случилось, что мы давно ничего не снимали. Резо пообещал исправиться. Через несколько дней мы уже сидели на очень деловой встрече, через неделю сняли ролик. Через два дня после съёмок я увидела первый монтаж, в котором мне не захотелось исправлять ничего. Наслаждайтесь красотой лета, красотой первой любви и чистой юности в лице волшебной Насти. Любовь всем, кто был на площадке, хочу ещё раз напомнить, как сильно я люблю вас, работу с вами и хачапури», - говорит Елка.