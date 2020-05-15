Елка призвала не переставать делать классное

В своем инстаграме певица поблагодарила команду, работавшую над композицией, а также лейбл Velvet Music, на котором вышел трек, за «безусловную веру и любовь, которая очень взаимная и, вопреки предрассудкам, крепчает с каждым годом».

— Я так ждала тебя, песня, — написала Ёлка.



Елка

«Не переставай, просто продолжай делать то, что классно», - поет певица в новом треке.

Артистка обратилась и к слушателям, поблагодарив их за «колоссальную поддержку».

— Знать, что мне есть кому петь - это огромное счастье! — заявила она. — Лети, песня, радуй нас, пожалуйста. Нам это сейчас очень нужно.