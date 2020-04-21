Филипп Киркоров начал распродавать свой гардероб

В соцсетях он объявил о запуске распродажи своих коллекционных вещей.
«Совсем скоро - запуск нашего проекта с байером Омаром Байрамовым. Сайт winway-store.com, на котором Вы сможете приобрести не только вещи из повседневной жизни, но и мои эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной!» - пообещал Киркоров.
Распродажа пройдет под брендом Филиппа Киркорова Phill4you.
«Часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Позже сообщим куда и кому».
Омар Байрамов рассказал, что цены кусаться не будут.
«Вещи можно будет приобрести, без шуток, от 3 тысяч рублей. Конечно, зависит от того — футболка это, пуловер, пиджак или эксклюзивный костюм. Все одежда у Филиппа брендовая, от именитых дизайнеров, либо от малоизвестных, но очень востребованных среди селебритис. Поэтому цены для такого эксклюзива очень приятные».
Напомним, еще в 2011 году под брендом Phill4you работал звездный секонд-хенд в ТЦ Vegas, где продавались вещи от звезд шоу-бизнеса. Однако долго он не продержался и вскоре был закрыт.
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