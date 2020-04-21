Филипп Киркоров начал распродавать свой гардероб

Первое музыкальное издательство, 2020.



Жанр: поп.





Так бывает, когда у артиста скапливается куча уже купленных, оплаченных песен, а деть их буквально некуда. Раскрутить не получится, а деньги уплачены. Вот и выходит свалка из полутора десятка песен, и это только первая часть! Страшно подумать, сколько еще песен купил Филипп в свое время, а как пристроить — не придумал. К дню рождения Филиппа уже узнаем, - когда выйдет вторая часть…

