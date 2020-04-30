Филипп Киркоров в день рождения выпустил альбом

Опубликовано пользователем

Сегодня у певца Филиппа Киркорова день рождения, и он поздравил себя выходом второй части альбома «Романы» (слушать альбом).

«Праздничный! Долгожданный! Традиционный подарок специально ко Дню Рождения для поклонников и слушателей...» - написал Филипп Киркоров.

Альбом «Романы, Часть 2» состоит из 20 песен, и открывается хитом «Цвет настроения синий». Первая часть альбома «Романы» вышла 6 марта и состояла из 16 песен.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

«Скоро выйдет лимитированная коллекция из 2 частей альбома на виниловых пластинках», - пообещал Филипп Киркоров.

Первый канал в честь дня рождения Киркорова покажет 1 мая в 21:21 последний концерт артиста в СК «Олимпийский», после чего этот зал был закрыт на реконструкцию.

«Вы увидите уникальные кадры последнего шоу и последние аплодисменты аншлаговой арены», - прокомментировал Филипп Киркоров.

Быстрый поиск: 