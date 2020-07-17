Iowa написали «#душнодует» с Леонидом Агутиным

В клипе наглядно показано как эффектно и эффективно могут поссориться двое влюблённых. Инструкция по применению - в новом видео «Молчишь на меня».





Один пожар и комната, от которой остались только стены. Гора разбитых стёкол и сломанной мебели, сутки без сна и ссора длиной в клип. В новом клипе Катя IOWA вдребезги крошит гитару, а ее партнер актер Марк Богатырёв размахивает топором.

