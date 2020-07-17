Iowa написали «#душнодует» с Леонидом Агутиным

По словам солистки коллектива Кати Иванчиковой, у этой летней легкой песни непростая история создания.
— О чем она? Эта песня о том, что мы все разные, — написала артистка в инстаграме. — Даже когда мы едем в одной машине, держась за руки, кому-то всегда душно, а кому-то дует. Окно открывается и закрывается, градус накаляется. И это может стать как яблоком раздора, так и поводом поржать вместе! Но важнее всего, что нас объединяет одно желание - вырваться на свободу сквозь все преграды и карантин, и ехать вместе, потому что все так устали сидеть по домам! Это первая песня, где мы вели бой за микрофон с Леней - спели дуэтом!
История трека началась с того, что музыканты написали припев для TikTok и выложили его звуком.
— Когда решили написать песню целиком, второй куплет никак мне не давался, — вспоминает Катя. — Актриса Аня Цуканова пригласила к себе на день рождения, мы ехали в Москву, открывая и закрывая окна, и вечером, в кругу друзей написали второй куплет. Аня Цуканова, Даша Чаруша и Леонид Агутин - каждый написал по строчке. Но это уже другая история, она задокументирована и скоро вы увидите всё в деталях! А пока – слушай «#душнодует», отмечай нас на стори и танцуй с нами.
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