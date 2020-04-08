Киркоров ждет приглашения от Зеленского приехать на Украину

Об этом артист рассказал во время прямого эфира с украинской исполнительницей Олей Поляковой.

"Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем", — //констатировал певец.



Филипп Киркоров

По словам Киркорова, с Зеленским в его жизни связано "очень много доброго и светлого".

При этом он подчеркнул, что если президент Украины до сих пор его не пригласил, то на это есть причины.

"Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил", — сказал артист.