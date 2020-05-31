Lady Gaga — Chromatica

Interscope, 29.05.2020

Жанр: поп, электро-поп, драм-н-бейс, диско, хаус, техно, евро-дэнс, EDM.

Мало кто из больших поп-артистов кардинально менял свой звук столько раз, сколько сделала это Стефани Джерманотта. Вспомним, что даже свой дебютный альбом The Fame певица умудрилась переупаковать в The Fame Monster (подумаешь, всего 8 новых песен, включая ядовитый Bad Romance!). Она носилась по красным дорожкам в платье из сырой говядины, а потом ушла в джаз, сделав восхитительную запись с классиком мейнстрима Тони Беннеттом. Неожиданно обратилась к кантри и американа в Joanna (терзаясь переживаниями о сестре, умершей даже до рождения Стефани) с простецкой душевностью Марка Ронсона. Затем оскароносная история с фильмом «Звезда рождается», - но пела ли там Леди Гага и просто киноперсонаж? И вот снова возвращение к танцевальным корням.

Возможно, Леди Гага придется вечно нести крест сонграйтера, - ей настолько удобно быть под маской кого-то, что спрятать это невозможно. Она постоянно играет кого-то, поет за кого-то. Ни в Joanna, ни теперь в Chromatica ее «личные» тексты совершенно не выглядят исповедальными, что лишь подчеркивает бурлескно-игривый тон в дуэте Rain On Me с Арианой Гранде, - как и сама грубоватая метафора дождя как искупление позиции жертвы в трудных житейских ситуациях.

Над альбомом Chromatica работал целый пул продюсеров, главенствующая роль в котором отдана Bloodpop (Граймс, Мадонна, Бибер, Ледженд, Спирс). Свою руку приложили еще и Skrillex, вездесущий Макс Мартин, Burns, Axwell и др. Нарулили жирного разнузданного танцевального звука, оттененного тремя оркестровыми интерлюдиями, за которые отвечает Морган Кибби из White Sea. Этот альбом нужно слушать целиком, от начала от до конца. Он в хорошем смысле концептуальный, цельный. Это низвергающийся поток радости с привкусом солипсизма, яростный ответ депрессии из-за пандемии коронавируса. Это очень своевременный жизнерадостный альбом, хотя его выпуск неоднократно сдвигался именно из-за пандемии. Chromatica вышла тогда, когда нужно.

Леди Гага скользит между вновь актуальным диско и евро-дэнсом, вбирая отовсюду понемногу. Самый яркий трек альбома «911» насыщен электро в духе Daft Punk и винтажными отсылками к Мадонне, и этот роботизированный вокал не может не отсылать к эстетике доминатрикс, хотя и поет о борьбе с антидепрессантами и алкоголем («Пока я не знаю, что я собираюсь бросить это»). Поп-хаус из 90-х в дуэте «Rain On Me» имитирует дешевые бэнгеры с пульсирующими басами и квакающими бэками, это настолько прилипчиво, что уже неприлично, - и потому большой хит.



Chromatica

Резкий голос Леди Гага подчеркивает непреклонность к «монстрам» (хотя это отдельная тема для фанфиков, параллельно ведь ее фаны сами называют себя монстрами), в той же «Replay» она безжалостно подкидывает им корма: «монстр внутри вас мучает меня» . В «Plastic Doll» она переходит к объективации вожделения: «У меня светлые волосы и вишневые губы… Я ваш тип? Я твой тип?» Причем вернувшиеся в поп-музыку арпеджиаторы несут функцию дополнительной «кукольности», вкупе с неприятным язвительным тембром вокала. «Ты любишь папарацци, любишь славу, хотя ты знаешь, что это причиняет мне боль», - пренебрежительно грубо высказывается она в «Fun Tonight», смягчая фразу успокоительной пульсацией баса в духе той же Мадонны.

Не очень понятно, зачем было привлекать Элтона Джона с тем, чтобы в Sine From Above он стал настолько неузнаваем и необязателен. Отказаться, будучи крестным двух дочерей Стефани, ему было явно неудобно. Но когда внутри диско с узнаваемыми синтами от Skrillex ближе к коде вдруг пробуждается адский драм-н-бейс — возможно, это и было целью? Где Элтон и где адский драм-н-бейс, в конце концов?

Еще один реверанс Мадонне Леди Гага упрятывает в финальной Babylon, начиная ее чуть ли не с прямой цитаты классика, а затем ледяным тоном противопоставляет себя, «в какой-то момент рожденную», мыслям о бурной вечеринке до нашей эры. К слову, на альбоме Леди Гага показывает весь свой нехитрый вокальный арсенал — скрипучую середину, жалостливые звонкие верхушки, басовитую душераздирающую мизантропию и шепоты всех мастей.

Альбом Chromatica хорош по всем статьям. Он, как бременские музыканты, подчеркивает: «Мы свое призванье не забудем, Смех и радость мы приносим людям». Именно тогда, когда это особенно нужно. Возвращение к танцевальным корням у Леди Гага состоялось, и все получилось. И невозможно далее упрекать певицу, что своими мясными платьями и футуристическими шоу она отвлекает внимание публики от собственно музыки. Вот она, музыка. И никаких шоу.

Оценка: 9 из 10.

Гуру КЕН