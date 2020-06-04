На карантине предпочитают слушать музыку про вирусы и изоляцию

«Яндекс.Музыка» изучила предпочтения своих пользователей за последние несколько месяцев, чтобы узнать, как на фоне коронавируса и изоляции изменилась активность на сервисе.
Песни про вирусы и самоизоляцию прослушали на сервисе более 4 миллионов раз. В числе лидеров - «Гречка мартини» T-Killah, Virus от Eastblock Bitches и «На карантин» Тимура Родригеза.
Песню «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн» в апреле слушали в 3,5 раза чаще, чем в феврале. Большой всплеск прослушиваний также у песни «Когда все дома» из мультфильма «Маша и медведи» и «Дом родной» из мультфильма «Моана».
Возник всплеск интереса к музыке для тренировок, ее слушали в первые две недели апреля на 20% чаще, чем в феврале. На 37% чаще слушали сказки. Колыбельную «Спят усталые игрушки» в апреле слушали в 3 раза больше, чем в феврале.
Подкасты в мае слушали на 30% чаще, чем в феврале, что стало самой большой неожиданностью. Раньше считалось, что подкасты чаще всего слушают в транспорте по дороге из дома на работу и обратно.
«Фантастический приток песен про карантин и коронавирус — наверное, самое зримое музыкальное проявление пандемии, - говорит музыкальный критик Алексей Мунипов. - Ничего похожего от „испанки“, например, не осталось — пара регтаймов, несколько смешных блюзов, и, в общем, всё. Есть известный реггей-хит про гонконгский грипп, существуют кое-какие песни про тиф, туберкулёз и двустороннюю пневмонию, но ковид — безусловный король хит-парада. Его присутствие в чартах можно сравнить только с влиянием эпидемии СПИДа — множество известных поп-песен связаны с этой темой, от Streets of Philadelphia до People Are Still Having Sex. И всё же даже про СПИД не пели так массово.
Как ни странно, среди песен про коронавирус есть довольно симпатичные — пользователи Яндекс.Музыки слушали T-Killah, а мой выбор — La Cumbia del Coronavirus, которую сейчас поют от Мексики до Венесуэлы, и выдающийся хит героя армавирских свадеб Артура Саркисяна „Коронавирус, корона, уходи с нашего района“. Но, конечно, это самое поверхностное, внешнее проявление эпидемии. Её влияние на историю музыки ещё даже не начали толком исследовать — мы пока в самом сердце урагана».
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