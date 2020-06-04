На карантине предпочитают слушать музыку про вирусы и изоляцию

«Яндекс.Музыка» изучила предпочтения своих пользователей за последние несколько месяцев, чтобы узнать, как на фоне коронавируса и изоляции изменилась активность на сервисе.

Песни про вирусы и самоизоляцию прослушали на сервисе более 4 миллионов раз. В числе лидеров - «Гречка мартини» T-Killah, Virus от Eastblock Bitches и «На карантин» Тимура Родригеза.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1073'>Песни про коронавирус: топ-20</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/yamusic-research'>Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Песню «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн» в апреле слушали в 3,5 раза чаще, чем в феврале. Большой всплеск прослушиваний также у песни «Когда все дома» из мультфильма «Маша и медведи» и «Дом родной» из мультфильма «Моана».

Возник всплеск интереса к музыке для тренировок, ее слушали в первые две недели апреля на 20% чаще, чем в феврале. На 37% чаще слушали сказки. Колыбельную «Спят усталые игрушки» в апреле слушали в 3 раза больше, чем в феврале.

Подкасты в мае слушали на 30% чаще, чем в феврале, что стало самой большой неожиданностью. Раньше считалось, что подкасты чаще всего слушают в транспорте по дороге из дома на работу и обратно.