На концерте Земфиры умер зритель

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, медики, которые дежурили на площадке, пытались привести его в чувства около 10 минут, однако не смогли. Позже на место приехала реанимация, но привести мужчину в чувства не получилось — он скончался.

«Если мы выживем этим летом, то с нами уже ничего не случится», - пела со сцены Земфира. А завершила сет традиционным «Гуд Бай»...

Земфира останавливалась в одной из гостиниц в центре Северной столицы с видом на Исаакиевский собор. Вечером после выступления она уехала на автомобиле Mercedes. Кстати, на время пребывания в Петербурге певица решила отказаться от личной охраны.



На концерте Земфиры

Во время выступления Земфира сообщила, что скоро выпустит новый альбом.