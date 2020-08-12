Трейлер с новой музыкой Земфиры появился в сети

«Фильм рассказывает o тoм, как в сердцах женщин царит вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин; o тoм единственном часе, кoтoрый дан любoму челoвеку, в кoтopoм oн сильнее смерти – час этoт дается раз в жизни и нужнo егo не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви».
В трейлере звучит короткий фрагмент гитарной музыки авторства Земфиры Рамазановой.
Новый фильм Ренаты Литвиновой выходит в кино с 26 ноября.
В ролях снялись Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Манана Татибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Тимур Сурков, Мария Бердинских, Василий Горчаков, Римма Коростелева и Амин Хуратов.
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