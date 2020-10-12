В сети появилась обложка будущего альбома Земфиры

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Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в сеть фотографию Земфиры и Ренаты Литвиновой, которая должна стать одной из обложек нового альбома Земфиры (смотреть).

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков, известный по отношениям с Полиной Гагариной, выложил черно-белую фотографию Земфиры и Ренаты Литвиновой.

Фото Дмитрия Исхакова
Фото Дмитрия Исхакова

«Это был невероятный день. Такие дни запоминаются на всю жизнь! Спасибо Земфире и Ренате Литвиновой за доверие!», - подписал ее фотограф.

Фотографию тут же перепостили сама Земфира и Рената Литвинова с припиской:

«Готовимся к альбому Земфиры в любимой студии Lobster Studio».

Звезды поучаствовали в фотосессии к новому альбому Земфиры «Z», который увидит свет уже в ближайшем будущем.

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