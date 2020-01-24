Земфира споет в 2020 году сразу на нескольких фестивалях

Первое фестивальное выступление Земфиры пройдет в испанском городе Бенидорм, она примет участие в фестивале Kislorod.live, который пройдет 1-2 мая.

Кроме того, Земфира уже заявилась на фестивале «Усадьба Jazz», который 30 и 31 мая пройдет в Москве, в усадьбе «Архангельское».



Земфира

27 июня ее смогут услышать гости «Рока над Волгой» — этот фестиваль вернулся после семилетнего перерыва и пройдет на стадионе «Самара Арена». Также там заявлены «Би-2», «Мумий Тролль» и американская рок-группа Papa Roach.

4 и 5 июля Земфира выступит в питерском «Севкабель Порту», где пройдет 19-е «Стереолето». Ранее в его программе были анонсированы британская инди-группа Metronomy, AnnenMayKantereit и Хеннинг Май, Хаски, а также шведские пост-панки Viagra Boys и панк-группа этого года «Папин Олимпос».

29 августа Земфира выступит на фестивале The Vёska в белорусском городке Озерцо.

Сет-лист концертов Земфиры пока не озвучен. В конце прошлого года Земфира в Дубае представила две новые песни.