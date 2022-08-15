Аврора оркестр сыграл в Лондоне Ксенакиса, Бетховена и Шостаковича с Копачинской

И сегодня зал был полон. Он предложил публике Пятую симфонию Бетховена и O-Mega Ксенакиса. Еще одно новое имя.
В 1997 году румынский математик, архитектор и композитор Янис Ксенакис написал свою последнюю музыку O-Mega. Это, как известно, последняя буква греческого алфавита: конечная точка. В данном случае – его композиторской деятельности. Написал он это произведение по заказу суперзвезды-перкуссионистки Эвелин Гленни – для сольного перкуссиониста и большого ансамбля, ровно за четыре года до своей смерти.
Наверно, это самое короткое произведение – оно звучит менее четырех минут. Но музыка драматична и решительна. Торжественные ритмы и перекаты барабанов (солист - опытный перкуссионист Генри Болдуин) изобилуют драматическими крещендо и акцентами, в то время как остальные музыканты обеспечивают гармонический фон. Деревянные духовые, духовые, струнные словно играются друг с другом, создавая меняющиеся цвета по ходу пьесы. Конец подобен началу. В каком-то смысле чувствуется, что O-Mega — это всего лишь краткий проблеск сознания композитора. Перкуссия была одним из любимых звуков Ксенакиса, поэтому понятно, почему Ксенакис закончил свою карьеру щедрыми, вызывающими воспоминания барабанными дробями.
Патрисия Копачинская солировала на концерте №1 для скрипки с оркестром Шостаковича. Нам чрезвычайно повезло, что в этот вечер музыканты Аврора оркестр, дирижер Николас Коллон и Патрисия выступили мощной единой командой. Атмосфера в зале во время скрипичного концерта была буквально наэлектризована! Тон солистки был чувствительным; ее игра иногда лирична, но чаще - страстна. Звучание было великолепным.
После антракта ведущий Би-би-си Том Сервис и дирижер провели свои беседы о Бетховене, столь же поучительные, сколь и развлекательные, проигрывая с оркестром отдельные эпизоды. Исполнение самой симфонии длилось всего на десять минут дольше, чем рассказ о ней. Да, это был увлекательный рассказ, с юмором, но – впечатлило больше то, что музыканты Аврора оркестр исполнили симфонию превосходно, с пламенной убедительностью, ярко детализировано, плавно, без вибрато и... по памяти.
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Марк АЛЛАН
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