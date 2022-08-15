Аврора оркестр сыграл в Лондоне Ксенакиса, Бетховена и Шостаковича с Копачинской

И сегодня зал был полон. Он предложил публике Пятую симфонию Бетховена и O-Mega Ксенакиса. Еще одно новое имя.

В 1997 году румынский математик, архитектор и композитор Янис Ксенакис написал свою последнюю музыку O-Mega. Это, как известно, последняя буква греческого алфавита: конечная точка. В данном случае – его композиторской деятельности. Написал он это произведение по заказу суперзвезды-перкуссионистки Эвелин Гленни – для сольного перкуссиониста и большого ансамбля, ровно за четыре года до своей смерти.

Наверно, это самое короткое произведение – оно звучит менее четырех минут. Но музыка драматична и решительна. Торжественные ритмы и перекаты барабанов (солист - опытный перкуссионист Генри Болдуин) изобилуют драматическими крещендо и акцентами, в то время как остальные музыканты обеспечивают гармонический фон. Деревянные духовые, духовые, струнные словно играются друг с другом, создавая меняющиеся цвета по ходу пьесы. Конец подобен началу. В каком-то смысле чувствуется, что O-Mega — это всего лишь краткий проблеск сознания композитора. Перкуссия была одним из любимых звуков Ксенакиса, поэтому понятно, почему Ксенакис закончил свою карьеру щедрыми, вызывающими воспоминания барабанными дробями.



Патрисия Копачинская с оркестром







Патрисия Копачинская солировала на концерте №1 для скрипки с оркестром Шостаковича. Нам чрезвычайно повезло, что в этот вечер музыканты Аврора оркестр, дирижер Николас Коллон и Патрисия выступили мощной единой командой. Атмосфера в зале во время скрипичного концерта была буквально наэлектризована! Тон солистки был чувствительным; ее игра иногда лирична, но чаще - страстна. Звучание было великолепным.



Патрисия Копачинская с Аврора оркестром

После антракта ведущий Би-би-си Том Сервис и дирижер провели свои беседы о Бетховене, столь же поучительные, сколь и развлекательные, проигрывая с оркестром отдельные эпизоды. Исполнение самой симфонии длилось всего на десять минут дольше, чем рассказ о ней. Да, это был увлекательный рассказ, с юмором, но – впечатлило больше то, что музыканты Аврора оркестр исполнили симфонию превосходно, с пламенной убедительностью, ярко детализировано, плавно, без вибрато и... по памяти.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Марк АЛЛАН