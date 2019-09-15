В Лондоне продолжается фестиваль музыки BBC Proms 2019

Prom 63: Дрезденская Штаатскапелла, Рахманинов и Юйцзя Ван



Yuja Wang

Пианистка из Пекина, кажется, превзошла себя, исполнив потрясающе и эмоционально экспансивный и технически сложный Третий фортепианный концерт Рахманинова. Во впечатляюще декольтированном розовом платье с вызывающе открытым разрезом и огромных туфлях от Кристиана Лабутена, она сама была драматична, как и та музыка, которую исполняла. Пианистка искала и нашла у Рахманинова постоянно меняющуюся палитру цветов, гораздо более насыщенную и разнообразную, чем оттенки самого глубокого русского голубого, свою неповторяющуюся интерпретацию этой замечательной музыки.

Игнорируя любую критику, Юйцзя Ван выходит на сцену, снова и снова доказывая, что серьезная музыкальность вполне сочетается с такой блестящей и яркой сценической личностью, которой она является. Вызвав шквал аплодисментов, пианистка вернулась на бис, исполнив на прощание «Чай на двоих» Винсента Юманса.

После перерыва была исполнена Симфония No 2 Брамса, которая дала возможность доказать The Staatskapelle Dresden, немецкому оркестру, базирующемуся в Дрездене, и южнокорейскому дирижеру Мюнг-Ван Чунг (Myung-Whun Chung), что и они - гости звездного ранга.

Prom 61: Венская филармония – все о Дворжаке



Andrés Orozco-Estrada

Колумбийский дирижер, получивший музыкальное образование в Вене, Андрес Ороско-Эстрада (Andrés Orozco-Estrada) вместе с оркестром Венской филармонии представил слушателям два замечательных произведения Дворжака - Симфонию «Новый мир» и четырнадцатиминутную «Полуденную ведьму» (The Noonday Witch).

Vienna Philharmonic - суперзвездный оркестр, это виртуозы, следующие славным, добрым, старомодным среднеевропейским манерам. Мимика лица и тела дирижера с его застенчивыми улыбками, ободряющие жестами, тихими аплодисментами нашли огромные симпатии у зрителей, и уж абсолютно точно – у музыкантов. С первой минуты было ясно, насколько это сыгранный, слаженный, действующий как одно коллектив, и что между музыкантами и дирижером существует ощутимая химия и симпатия. Игроки были искренне и чувствовали себя абсолютно в своей стихии.

Было огромным наслаждением прослушать любовно сыгранную симфонию «Новый мир», наполненную восхитительными деталями: ощущение, что ты познаешь этот новый мир из окна комфортно двигающегося поезда, восхищаясь сменяющимися пейзажами и видами.

Гобоист Клеменс Хорак продемонстрировал типичный венский гобой, добавив особой пикантности «Полуденной ведьме».

Prom 52: Britten Sinfonia - предпочтение Чайковскому и Стравинскому



Ryan Wigglesworth

Но в этом знаменательном соседстве оказался и современный английский композитор, более известный как неутомимый дирижер Райан Вигглсворт (Ryan Wigglesworth), предложивший собственный, запутанный, лишенный мелодичности концерт для двух фортепиано с оркестром, который и сдирижировал, и сыграл на пару с пианистом из Монреаля Марком-Андре Амленом (Marc-André Hamelin).

«Поцелуй феи» Стравинского - еще одно мое личное открытие. Сюита Чайковского «Моцартиана» - как «старина в современной обработке» - была сыграна значительно, весомо, дав нам возможность оценить новую трактовку на музыку вековой давности.

Prom 50: Оркестр де Пари и премьера Вавилонской сюиты



Дэниел Хардинг

Лондонская премьера немецкого кларнетиста и композитора Йорга Видманна (Jörg Widmann) «Вавилон-сюита» - напыщенная смесь из мифов, духовности и чего-то еще трудно объяснимого - состоялась в Мюнхене семь лет назад. Ее уже услышали в Кардиффе и Манчестере, и вот сейчас – в Королевском Альберт Холле. Она была анархичной, хаосной, местами – приятной.

Радовало, что она оказалось в середине программы, окружённая непререкаемыми авторитетами – Бетховеном (и его Симфонией номер 6) и Шуманом и его увертюрой «Геновева».

В выступлении Оркестра Парижа и его уходящего музыкального директора Дэниела Хардинга, аккуратного и точного в деталях, было много просто гениальных моментов - от нежно сформированных линий увертюры Шумана до музыки благодарения в конце осторожного, деликатного исполнения Симфонии № 6 Бетховена. Оркестровый звук был нетронутым и красиво смешанным, как насыщенное красное вино. Кстати, Хардинг оставляет французский оркестр в хорошей форме, чтобы в следующем году поработать… на Air France (кажется, вторым пилотом).

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото Chris Christodoulou/BBC