BBC Proms 2019: Баварский оркестр и Филармонический оркестр BBC

Баварский оркестр: Сибелиус, Прокофьев и Штраус

Симфонический оркестр Баварского радио и дирижер Янник Незет-Сегин (Yannick Nézet-Séguin) подготовили выступлению на BBC Proms 2019 выигрышную программу: утонченная и неуловимая Симфонию № 1 Сибелиуса, Концерт для скрипки Прокофьева № 2 (скрипач Гил Шахам (Gil Shaham), игравший на скрипке Страдивари, и музыку своего национального героя Ричарда Штрауса: сюита из оперы «Кавалер Роз» (аранжировка Артура Родзиньского).



Канадский дирижер Янник Незет-Сегин

Этот восхитительный коктейль из сентиментального вальса, ярости, чувствительности вызвал шквал аплодисментов в конце вечера: столько было доставлено безудержного удовольствия, столько было остроумия в этом исполнении баварских музыкантов. Дирижер в ответ на яростные аплодисменты застенчиво улыбнулся, и оркестр сыграл на бис финский вальс "Тристе" Сибелиуса - успокаивающий, тихий. Безупречный выбор дирижера, чтобы мягко, душевно проститься со зрителем, прежде чем отправить нас в ночь.

Затишье перед бурей. Рахманинов и Шостакович

Два русских шедевра, в которых заложены глубокие размышления о жизни и смерти, были представлены в этот вечер.



"Остров Мертвых" Арнольда Беклина

Рахманинов написал «Остров мертвых», вдохновленный таинственной картиной Арнольда Беклина с таким же названием, на которой изображена фигура человека в плаще, направляющая лодку с гробом к невероятно холодному и негостеприимному острову. Удивительное произведение - единое, беспокойное, волнующее движение к неизбежной тьме. Тщательный контроль дирижера Джона Стогардс (Stogårds), художественного руководителя камерного оркестра Лапландии, который в этот вечер дирижировал Филармоническим оркестром ВВС, над продолжительным крещендо был виртуозным.



Джон Стогардс, художественный руководитель камерного оркестра Лапландии дирижировал Филармоническим оркестром ВВС

Но после этого поразительного самоанализа, наступила гроза – пугающая Одиннадцатая симфония Шостаковича «Год 1905», написанная в 1956 году. Знакомые революционные песни «Мы жертвою пали…» вплетаются в тематическую канву, литавры и бас-барабаны словно пытаются высвободить яростное насилие, скопившиеся в борьбе роковой, а потом зритель опустошен шоком последствий и тронут плачем английского рожка Джиллиана Кэллоу (Gillian Callow). Огромные колокола, спрятанные в галерее, под самой крышей Королевского Альберт-Холла, оглушили последние страницы симфонии, словно предупреждая народы о том, что тираны - будь они царями или диктаторами, никогда не смогут избежать суда истории. Впрочем, нашим правителям симфония понравилась, вряд ли они услышали этот намек композитора...

Но Стогардс смягчил свою программу, добавив в нее мировую премьеру «Полуночным солнцем» Оути Таркьяйнен (Outi Tarkiainen), 33-летней композиторши из финской Лапландии, которая посвятила свое творение исключительно солнечному свету и новой жизни, вдохновленная как своим переездом за Полярный круг, так и новорождённым сыном. Она пишет о том, что знает - о жизни с бесконечным светом.

Людмила ЯБЛОКОВА