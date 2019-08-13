BBC Proms 2019: Баварский оркестр и Филармонический оркестр BBC

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В Лондоне продолжается фестиваль академической музыки BBC Proms 2019.

Баварский оркестр: Сибелиус, Прокофьев и Штраус

Симфонический оркестр Баварского радио и дирижер Янник Незет-Сегин (Yannick Nézet-Séguin) подготовили выступлению на BBC Proms 2019 выигрышную программу: утонченная и неуловимая Симфонию № 1 Сибелиуса, Концерт для скрипки Прокофьева № 2 (скрипач Гил Шахам (Gil Shaham), игравший на скрипке Страдивари, и музыку своего национального героя Ричарда Штрауса: сюита из оперы «Кавалер Роз» (аранжировка Артура Родзиньского).

Канадский дирижер Янник Незет-Сегин
Канадский дирижер Янник Незет-Сегин

Этот восхитительный коктейль из сентиментального вальса, ярости, чувствительности вызвал шквал аплодисментов в конце вечера: столько было доставлено безудержного удовольствия, столько было остроумия в этом исполнении баварских музыкантов. Дирижер в ответ на яростные аплодисменты застенчиво улыбнулся, и оркестр сыграл на бис финский вальс "Тристе" Сибелиуса - успокаивающий, тихий. Безупречный выбор дирижера, чтобы мягко, душевно проститься со зрителем, прежде чем отправить нас в ночь.

Затишье перед бурей. Рахманинов и Шостакович

Два русских шедевра, в которых заложены глубокие размышления о жизни и смерти, были представлены в этот вечер.


"Остров Мертвых" Арнольда Беклина

Рахманинов написал «Остров мертвых», вдохновленный таинственной картиной Арнольда Беклина с таким же названием, на которой изображена фигура человека в плаще, направляющая лодку с гробом к невероятно холодному и негостеприимному острову. Удивительное произведение - единое, беспокойное, волнующее движение к неизбежной тьме. Тщательный контроль дирижера Джона Стогардс (Stogårds), художественного руководителя камерного оркестра Лапландии, который в этот вечер дирижировал Филармоническим оркестром ВВС, над продолжительным крещендо был виртуозным.

Джон Стогардс, художественный руководитель камерного оркестра Лапландии дирижировал Филармоническим оркестром ВВС
Джон Стогардс, художественный руководитель камерного оркестра Лапландии дирижировал Филармоническим оркестром ВВС

Но после этого поразительного самоанализа, наступила гроза – пугающая Одиннадцатая симфония Шостаковича «Год 1905», написанная в 1956 году. Знакомые революционные песни «Мы жертвою пали…» вплетаются в тематическую канву, литавры и бас-барабаны словно пытаются высвободить яростное насилие, скопившиеся в борьбе роковой, а потом зритель опустошен шоком последствий и тронут плачем английского рожка Джиллиана Кэллоу (Gillian Callow). Огромные колокола, спрятанные в галерее, под самой крышей Королевского Альберт-Холла, оглушили последние страницы симфонии, словно предупреждая народы о том, что тираны - будь они царями или диктаторами, никогда не смогут избежать суда истории. Впрочем, нашим правителям симфония понравилась, вряд ли они услышали этот намек композитора...

Но Стогардс смягчил свою программу, добавив в нее мировую премьеру «Полуночным солнцем» Оути Таркьяйнен (Outi Tarkiainen), 33-летней композиторши из финской Лапландии, которая посвятила свое творение исключительно солнечному свету и новой жизни, вдохновленная как своим переездом за Полярный круг, так и новорождённым сыном. Она пишет о том, что знает - о жизни с бесконечным светом.

Людмила ЯБЛОКОВА

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