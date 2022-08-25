На BBC Proms сыграли Рахманинова, Моцарта, Андерсона и Мартину

Prom 26. Пражская панорама Андерсена, концерт для двух пианино Мартину и Рахманинов

Новая симфония Джулиана Андерсона, открывшая этот вечер, посвящена Праге. Панорамные фотографии чешской столицы, сделанные Йозефом Судеком в 1950-х и 60-х годах, стали отправной точкой для новой, второй симфонии Джулиана Андерсона, которую сам композитор считает абстрактной получасовой композицией, хотя у нее есть конкретное авторское название «Пражские панорамы».

Симфония создана для большого оркестра по заказу BBC, Кливлендского оркестра и Мюнхенского филармонического оркестра. Первые две части были сыграны в Мюнхене в январе, а затем в Чешской филармонии в апреле, каждый раз дирижировал Семен Бычков. В Лондоне в этот вечер симфония была впервые исполнена полностью.

Чешская тематика очевидна, она присутствует во всех трех частях симфонии. В первой, где «вызревает» кульминация, использованы два средневековых чешских гимна; в ноктюрне узнаваемо звучат колокола пражских церквей; а в финале скорее всего изображаются драки в пабах из мультфильмов Йозефа Лады. Но... Но об этом мы узнали из программки. Для меня же Прага звучит по-другому – не в резких звуках латуни и гонга, не в беспорядочном звучании музыкальных инструментов, хотя относительная мелодичность, лиричность в все-таки присутствует в звуках флейты в финале. И все-таки это абстрактная музыкальная зарисовка, при всем моем усилии никак не напомнившая мне этот прекрасный город.



Пианистки Катя и Мариэль Лабек и дирижер Семен Бычков

Чешская тема была продолжена концертом для двух фортепиано Богуслава Мартину (1943), созданная им уже в эмиграции, в Америке. Солировали сестры-пианистки Катя и Мариэль Лабек, чьи выступления чисто визуально были энергичными, но даже в восьмом ряду концертные рояли были еле слышны (хотя на следующем моем концерте звучание единственного инструмента было превосходным). Как удалось такому опытному дирижеру и, кстати сказать, мужу Мариэль так «успешно» заглушить звучание роялей, непонятно.

Вечер закончился безупречным исполнением Симфоническим оркестром ВВС «Симфонических танцев» Рахманинова. Дирижер справился с ней великолепно – страстные эмоции, хорошо подобранный темп; вальсовое кружение – во второй части, отчаяние и страсти в финале. Семеон Бычков не пытался приукрасить эту музыку - она хороша сама по себе. Не удивительно, что аудитория Альберт Холла буквально взорвалась долгими аплодисментами, хотя последние ноты еще звучали в воздухе.

P.S. Удивительный совет получила я от одного из знакомых критиков, сидящих по соседству: «Послушай снова Андерсена и концерт для пианино на ВВС Радио 3, будешь удивлена. Совсем другое звучание!». Может быть! Королевскому Альберт Холлу в этом году исполняется 150 лет.

Prom 29. Великолепный концерт - Моцарт и Камерный оркестр Малера

Цикл музыкальных вечеров Лейфа Ове Андснеса с Камерным оркестром Малера оказался одним из ярких моментов музыкальных вечеров ВВС Proms этого сезона. В этом раз они представили опусы, созданные композитором с 1785 по 1786 год, когда популярность его достигла пика не только в его родном городе Вене, но и за границей, и более всего – в Праге.

Второй из трех концертов Лейфа Ове Андснеса и Камерного оркестра Малера в лондонском Альберт Холле представляет новые яркие моменты четырехлетнего проекта Mozart Momentum.









Лейф Ове Андснес с Камерным оркестром Малера

Концерт открылся утонченной «Пражской» симфонией (No 38) композитора с ее незабываемой гаммой музыкальных эмоций, чрезвычайно, даже возмутительно привлекательной.

Первая часть – просто настоящее чудо: триумфальная смесь величественности и лиричности. Расслабленное анданте не может оставить равнодушным слушателя своей пасторальностью и шелковистостью. В финале – динамичный контраст, буйство изобилия, остроумие и неудержимая искрометность. Музыканты исполнили трогательно, чувственно симфонию стоя, что добавило всей обстановке незаурядность происходящего.

Андснес является одновременно пианистом-солистом и дирижером, и вместе с немецкой сопрано Кристиной Карг предложил три песни, которые были замечательно, красиво и просто были исполнены Кристиной, особенно Das Veilchen.



Сопрано Кристина Карг

После антракта была сыграна пятиминутная Масонская похоронная музыка, которая не привнесла, однако, грусти, но была красива и величественна.

Завершил программу концерт No 24 для фортепиано с оркестром, где клавишные вели свой интимный диалог с деревянными духовыми инструментами, и в котором Андснесу удалось великолепно передать настроение и общую тональность.

На бис музыкант исполнили хорошо узнаваемую вторую часть симфонии No21, чем окончательно покорили пятитысячный зал Королевского Альтер Холла.

Один из моих коллег предложил сравнение рояля Steinway Андснеса, на котором играл пианист, и который был бы столь же чужд Моцарту, импровизировавшему на клавесинах, как кареты с внедорожником. Но... Но кого это волнует, когда игра настолько убедительна? Настолько в стиле XVIII века, по музыке которого я испытываю неподдельную ностальгию. И, кажется, не только я... Зал не аплодтровал, зал просто взорвался аплодисментами - долгими, страстными и благодарными!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Chris Christodoulou