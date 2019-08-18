В Лондоне продолжается фестиваль музыки BBC Proms 2019

Филармонический оркестр и финский дирижер Эса-Пекка Салонена (Esa-Pekka Salonen) пригласил участвовать в своем концерте норвежскую восходящую звезду - сопрано Лизе Дэвидсон (Lise Davidsen). Она впервые появилась именно здесь, в Королевском Альберт Холле на прошлогоднем фестивале BBC Proms, затем - в Королевской опере. И в этом сезоне она великолепно исполнила «Четыре песни» Штрауса, который композитор создал как свадебный подарок своей жене.



Lise Davidsen

Филармонический оркестр под руководством дирижера из Хельсинки Эсы-Пекки Салонена (Esa-Pekka Salonen) представил на своем концерте Йоханнеса Брамса «Вариации на тему хорала св. Антония», «Четыре песни», опус 27 Ричарда Штрауса (в исполнении сопрано Лизе Дэвидсон) и Симфонию №4 Антона Брукнера. Традиционная австро-немецкая классика XIX века. Мелодичность, ритм, великолепная оркестровка, искусное присутствие дирижера. Вечер получился очень личностным и трогательным.



Филармонический оркестр под руководством дирижера из Хельсинки Эсы-Пекки Салонена

Тадааки Отака из Японии дирижирует Национальным оркестром Уэльса, с которым его связывает многолетняя дружба. Программа этого концерта выглядела странно. Концерт открыл японский композитор Такемицу с 13-минутным произведением Twill by Twilight, которое явно не подходило для дебюта. Затем состоялась мировая премьера «Луна» уэльского композитора Хью Уоткинс, которая, однако, вряд ли надолго останется в памяти. Вторая часть концерта была беспроигрышной.



Тадааки Отака

После перерыва играли русскую классику: «Колокола» Рахманинов и «Половецкие танцы» Бородина в сопровождении объединенного огромного хора – Уэльского Национального и Филармонического. Привлекательный мягкий зернистый тембр баритона Юрия Самойлова оставил свой след в последнем медленном плаче «Скорбных железных колокольчиков». Сопрано Наталья Романив с чувством исполнила «Белые свадебные колокольчики». Завершили программу «Половецкие танцы» Бородина. Хоры пели пышно!



Семен Бычков

Российский дирижер Семен Бычков также отдал предпочтение австрийской и немецкой музыке. Что особенно поразило меня в музыке Д. Гланерта (D. Glanert), который открыл программу современной работой «Weites Land», или «Открытая страна» (с подзаголовком «Музыка с Брамсом для оркестра») - так это то, насколько искусно эмоции оказались «вплетены» в богатую и разнообразную оркестровую «живопись».

Но надо признаться, что, когда человеческий голос становится «поводырём» для слушателя, эмоциональность воспринимается несколько иначе, она словно расцвечивается, как радуга, благодаря самому изумительному инструменту, созданному Богом, – человеческому голосу.

Вечер был украшен яркими, серебристыми тонами австрийской сопрано Кристины Ганш (Gansch) и ее превосходной дикций. Эти характеристики сделали ее пение идеальным в Четвертой симфонии Малера, позволили вокальной линии блестеть и искриться. Незабываемый голос! Изумительный вечер. Впрочем, у Семена Бычкова иначе и не бывает.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Chris Christodoulou