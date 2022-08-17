BBC Proms 2022 начался с «Реквиема» Верди

Как в те два прошедших года, когда во время пандемии наша жизнь – нет, все-таки жизнь не была поставлена на hold (задержка), но она была настолько другой, что все, что происходит сейчас, вызывает настоящий восторг, как и это вступление великого композитора, охарактеризованного еще в прошлом веке «новейшей оперой в церковном одеянии».

Открытие фестиваля

Каждый день этот лондонский летний музыкальный фестиваль предлагает слушателем два, а в иные дни и три концерта – ночной, который начинается около 10 вечера. Каждый выбирает то, что пожелает. Никакая инфляция, энергетические кризисы и политические перипетии внутри правительства не отразились на стоимости билетов в Альберт Холл, они по-прежнему доступны всем.

Prom 19. «Ученик чародея» Дюка, «Римские фонтаны» Респиги и «Плащ» Пуччини

Этот концерт заинтересовал меня тем, что все три музыкальных произведения мне давно хотелось послушать. И дирижер из Манчестера Марк Элдер устроил для меня и еще пяти тысяч слушателей поистине незабываемый вечер: музыкальная зарисовка «Ученик чародея» и «Римские фонтаны» - это два шедевра изобретательности и оркестровки, это двенадцать и семнадцать минут полного восторга...



Дирижер Марк Элдер. Photo: Chris Christodoulou

«Ученик чародея» открылся гармонией скрипичных инструментов, затем влились приглушенные трубы и валторны, и вот уже основную тему произведения подхватывают фаготы, и это такой жизнеутверждающий звон и дрожь, скольжение и треск, одинаково задорные и для глокеншпиля, и для духовых инструментов, что дух захватывает. Многие знают это произведение Дюка именно благодаря диснейлендовскому фильму «Фантазия» (1940).

А затем, слушая «Римские фонтаны» Респиги, мы переносимся в залитый солнцем Рим с его многочисленными фонтанами, в утренние и предзакатные часы, от рассвета до заката, и расслабляющее, музыкальное «журчание» фонтана Треви наполняет, заливает огромное пространство Альберт холла и притихших зрителей.







Но за неудержимым весельем Дюка и расслабленностью музыки Респиги последовала грустная история Пуччини. Совсем не богемный Париж, грязные берега Сены и реки Элдер, где далеко не гламурные герои - грузчики, владельцы барж и их женщины, погруженные в такой клаустрофобный мир, лишенный нормальных человеческих отношений, что даже музыка сбивается и спотыкается, и матовые оттенки партитур струнных и медных инструментов прекрасно отражают это, не оставляя сомнений в том, что история этого любовного треугольника завершится трагедией.



Наталья Романив (Джорджетта) и Лучио Галло (Микеле). Photo Chris Christodoulou.

Окончательный состав певцов, а он менялся несколько раз, и в итоге оказался таким: Жоржетта в исполнении валлийской сопрано Натальи Романив, уставшая жена Микеле в исполнении Лучио Галло (вместо грузинского баритона Георгия Гагнидзе), убедительного в своей искренности; и Луиджи в исполнении Адама Смита (вместо заявленного программой «геликоновского» тенора Ивана Гынгазова). Это тройка была эффективной. Запоминающееся исполнение Адама Смита, стильное, выразительное, сочеталось с темным, сочным тоном сопрано Натальи Романив, гармонично звучащем в их дуэте, в любовной сцене – не только в музыкальном, но и в драматическом плане.

Пение меццо-сопрано Даниэлы Барселона и тенора Чон Су Юн, закончившего Королевскую консерваторию Шотландии, также достойно похвалы.

Людмила ЯБЛОКОВА