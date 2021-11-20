Приношение Николаю Метнеру: Петербург-Москва

Его совершили доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Юлия Стадлер и пять студентов и выпускников её класса: преподаватель Детской школы искусств № 4 Кирилл Бруховский–Васильев, преподаватель Детской школы искусств им. Рахманинова Анастасия Порохина, студент пятого курса консерватории Ярослав Коваленко, студентка второго курса Антонина Лебедева и ученик десятого класса спецшколы при Петербургской консерватории Антон Гальчинский.



Участники концерта

Хотя в последние годы имя Метнера стало появляться на афишах немного чаще, чем ранее - прошёл конкурс, посвящённый его имени. Известный пианист Борис Березовский прикладывает колоссальные усилия для пропаганды музыки Метнера. Но всё это несоразмерно масштабу его дарования и его творческого наследия. Можно поблагодарить обе столичные консерватории за участие в таком приношении Метнеру. Петербургскую - за столь внушительный десант в шесть исполнителей, а Московскую – за предоставление двух залов. Хотелось бы пожелать продолжения такого сотрудничества. Автором такой идеи и мотором всего действа была, безусловно, Юлия Стадлер.

Николай Метнер - это уникальное явление в истории музыки. Он не имел предшественников и не получил последователей. Не имея законченного композиторского образования, он создал свой музыкальный мир, неповторимый ни кем, свой гармонический язык. В его музыке сочетаются хрупкость и прозрачность звуковой ткани с мощными аккордами. Метнер был на все 100% пианистом – фортепиано входит в состав инструментов всех его сочинений. Метнер развил и широко использовал форму одночастной сонаты, введённой Скрябиным. Он называл их Сказками.

Оба вечера звучала фортепианная музыка Николая Метнера. Первый вечер состоялся 17 сентября 2021 г. в Рахманиновском зале Московской консерватории и назывался «Забытые мотивы». Это был сольный концерт Юлии Стадлер. В его программу вошли целиком первый (ор. 38 «Забытые мотивы) и второй (ор. 39 «Лирические мотивы») циклы и две пьесы из третьего цикла (ор. 40 «Танцевальные мотивы»: «Танец с пением» и «Танец цветения»).

Ю. Стадлер продемонстрировала прекрасную пианистическую форму. Она не из тех, весьма частых случаев, когда технический уровень педагога заметно уступает уровню ученика, которые дают два обязательных для педагогов консерваторий концерта в год, называемых на консерваторском сленге «профессорская игра», за которые бывает стыдно их ученикам. Об этом явлении пишет великий пианист Григорий Соколов в статье «Вместо воспоминаний» в сборнике «Лия Зелихман, Моисей Хальфин. Страницы жизни в документах, статьи, воспоминания» собранного и изданного отошедшим недавно в вечность Сергеем Мальцевым (Издательство КультИнформПресс, С-Петербург, 2012 год). Она ведёт активную концертную жизнь, с успехом выступая с сольными концертами, дает около 100 концертов за сезон.

В этом концерте Ю. Стадлер продемонстрировала владение богатой фортепианной палитрой.

Второй вечер «Приношений Николаю Метнеру» состоялся 18 сентября в консерваторском Зале им. Н.Я. Мясковского. Организаторы мероприятия совершенно оправданно назвали программу «Сонатный марафон». В ней педагог и пять её учеников за два вечера исполнили 12 фортепианных сонат Николая Метнера.

Второй вечер открыл победитель II Международного конкурса памяти Н. Метнера, студент пятого курса Петербургской консерватории Ярослав Коваленко «Романтической сонатой» си-бемоль минор, ор. 53 № 1. Во втором отделении он исполнил ещё два сочинения: Сонату-балладу фа-диез мажор ор. 27 и сонату фа минор ор. 5. Обладая замечательным пианизмом, Коваленко показал и хорошее владение формой.

Исполнение одним пианистом в одном концерте сочинений разного времени создания показывает, что композиторское мастерство Метнера проявилось с самых первых опусов. Танеев заметил в этой связи, что Метнер родился с фугой в руках. Его композиторская техника не менялась со временем и была органически присуща творчеству Николая Метнера в течение всей его жизни.

Анастасия Порохина исполнила сонату фа минор «Грозовую» ор. 53 № 2 и сонату-идилию соль мажор, ор. 56.



Преподаватель Детской школы искусств им. Рахманинова Анастасия Порохина

Сонаты до мажор, ор. 11 № 3 и ля-бемоль мажор, ор. 11 № 1 с хорошим пониманием чувства меры в отношении динамики в таком маленьком зале проявил самый молодой участник сонатного марафона Антон Гальчинский.



Ученик десятого класса спецшколы при Петербургской консерватории Антон Гальчинский

Соната ля минор «Военная», ор. 30 и соната-элегия ре минор, ор. 11 № 2 прозвучали в исполнении Антонины Лебедевой.

Кирилл Бруховский-Васильев исполнил сонату-сказку до минор, ор. 25 № 1. Заслуживает отдельного упоминания исполнение им сонаты ми минор «Ночной ветер» ор. 25 № 2 ‑ самой крупной из метнеровских сонат. Ему хорошо удалось собрать её по форме.

Концерт завершила ярким исполнением сонаты соль минор, ор. 22 педагог всех его участников Юлия Стадлер.

Было бы замечательно, если бы нашёлся спонсор или несколько спонсоров, которые сумели бы финансировать гастрольную поездку этих исполнителей с подобным приношением Метнеру по крупным музыкальным центрам России: начиная с Владивостока и Хабаровска, через Красноярск и Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов, Самару, Ярославль, Смоленск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Калининград. Такую поездку можно было бы организовать во время летних каникул. В тех городах, в которых есть хорошие симфонические оркестры, сольный концерт Юлии Стадлер можно был бы заменить концертами для фортепиано с оркестром, которых у Метнера три. Ну этими вопросами пусть займется менеджмент концертов, а те, у кого есть такие возможности, поможет найти спонсоров.

Владимир ОЙВИН