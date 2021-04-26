«Реквием» Моцарта спели Шамаева, Нестеренко, Ростоцкий и Зарипов

Ну, как премьера… Для хора Свешникова это действительно премьера, ранее редакцию 2006 года Франца Байера он не пел. А вот Московский камерный хор Владимира Минина, например, чуть ли не с 2008 года только ее и поет.

Напомним, что необходимости «редакций» Моцарта появились только из-за того, что Моцарт умер, не завершив заказанный ему «Реквием». И завертелся цирк — вдова (и певица) Констанца не хотела возвращать заказчику аванс, начала просить учеников Моцарта втихомолку «дописать» мессу, чтобы продать ее законченной. За дело брался то один, то другой. Рукописи Моцарта варварски дописывались поверх оригинала, или вообще попросту были утрачены в итоге. Более других в написании законченного «Реквиема» преуспел ученик Франц Ксавер Зюсмайер (заодно он спал с Констанцей и она даже родила ему ребенка еще при жизни Моцарта!). Констанца умудрилась еще и спеть «Реквием» чуть ли не за год до исполнения у самого заказчика… Словом, детективная история с отравлениями, политикой, масонами и сексом. В итоге только в 1800 году нотариусом (!) были зафиксированы различия в трех вариантах рукописей, разделена работа Моцарта и Зюсмайера, и на этом «Реквием» Моцарта официально появился как товар на нотном рынке.

Но споры о подлинности все равно разгорелись уже с 1825 года. Версия Зюсмайера справедливо критиковалась со всех сторон, по мере развития моцартоведения. Фуга Osanna, если и имела исходный черновик Моцарта, написана настолько нетипично для мастера фуг Моцарта, без типичных для него проводок темы и стретт. Вторая половина фуги Sanctus со слов Pleni sunt соeli становится жутко нетипичной по тональным планам для Вольфганга. Центральная часть «Реквиема» Benedictus вдруг представлен очень скупым вступлением, и в целом звучит довольно искаженно для безупречно гармонизировавшего Моцарта. Придирок сотни.

Голландский дирижер Эдуард ван Бейнум в 1941 году уменьшил оркестровый состав, обойдясь без труб в Sanctus и Benedictus (заменив их тромбонами) и вставил два модулирующих такта в Benedictus, чтобы избежать смены тональности в Osanna. Немецкий музыкант Карл Маргер в 60-х, обратив внимание на весьма странное для Моцарта отсутствие высоких деревянных духовых инструментов (гобой, кларнет, флейта) в партитуре, добавил их в партитуру, заодно подправив еще пару неуклюжих моментов.

Обсуждаемая сейчас версия немецкого альтиста Франца Байера впервые появилась в 1971 году, затем он переделал ее в 1979, и дорабатывал вплоть до 2006 года, - ныне считается наиболее авторитетной. Байер с достаточным уважением отнесся к канонической версии Зюсмайера, он вмешался прежде всего в инструментальные партии (особенно в тромбонах), и удалил неловкости в движениях (например, параллели с квинтами). В партиях, которые были полностью написаны Зюсмайером, он внес более существенные изменения, - например, изменил хоровые партии в Lacrimosa dies illa, добавив фугу Amen, набросок которой авторства Моцарта из 16 тактов был найден в 1962 году. Им дописаны четыре такта фуги в Hosanna, и другие изменения.

Сейчас именно версия Байера наиболее исполняема, ее предпочитают такие музыканты, как Леонард Бернстайн, Николаус Арнонкур, Невилл Марринер, Владимир Спиваков.

«Франц Байер отнес Реквием в химчистку и удалил пятна. Он сделал его более прозрачным и упрощенным, чтобы он был менее обременен неудачами Зюсмайера», - сказал Роберт Левин, профессор Джульярдской школы, сам написавший в 1991 году свою еще одну очень популярную версию «Реквиема».

Лютеранский собор Петра и Павла на Китай-городе — популярная концертная площадка, порой тут по несколько концертов в день. Здесь шикарная акустика, роскошный орган и достаточно места для размещения хора и оркестра. Впрочем, оркестр для «Реквиема» возможен и в довольно усеченном составе, - все-таки в партитуре маловато деревянных духовых и валторн, зато обязательны бассетгорны (привет из «Волшебной флейты») и орган.



Ксения Нестеренко, Полина Шамаева, Юрий Ростоцкий и Вадим Зарипов

Квартет солистов в этот вечер весьма представителен, и находится в расцвете своей вокальной формы, что очень важно. Партию меццо поет солистка «Новой оперы» и Венгерской оперы Полина Шамаева, сопрано — солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко. Тенор — экс-солист «Новой оперы» и солист ВГТРК-Культура Юрий Ростоцкий, бас — солист хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов. Все четверо — в превосходной вокальной форме, еще раз подчеркнем. Звучат идеально, тембры сочетаются идеально, - давно не приходилось слушать настолько гармоничный вокальный ансамбль из звезд. Никто даже не попытался потянуть одеяло на себя, что ценно и уважаемо.



Дирижер Олег Романенко

Отдельно стоит сказать про инициатора всей этой идеи, дирижера всего этого Олега Романенко. Именно он, директор фонда Collegium Musicum, собрал тут и Светлановский оркестр, и хор Свешникова, и четверку солистов, с которыми он часто делает параллельные проекты, например, недавнюю программу «Аллилуйя» в этом же соборе. Романенко смог соблюсти чистую гармонию между хором, оркестром и солистами. Никто никого не перекрикивал, все прозвучало достойно и степенно. Очевидно, что в партитуре хоть Зюсмайера, хоть Байера всегда главенствует хор, таковы правила жанра для мессы. Большая часть сохранившихся черновиков Моцарта — только для хора и солистов. И хор Свешникова был отчаянно хорош, и Светлановский госоркестр — невероятно деликатен и тонок.

Очевидно, что версия Байера уже взята в плотный оборот. Хотелось бы теперь услышать версию Роберта Левина, который исправил отсебятину Зюсмайера куда более резко, чем Байер, и добавил переработку довольно неуклюжей фуги Hosanna по модели моцартовской Мессы до-минор, куда более приемлемой для церковной музыки Моцарта. Пока, насколько известно, ее исполняли лишь в Белоруссии - хоровая капелла им. Г. Ширмы, они и в Россию ее привозили. А вот исполнений российских хоров даже в интернете найти не удалось.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА



Ксения Нестеренко, Полина Шамаева, Юрий Ростоцкий и Вадим Зарипов