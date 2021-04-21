Впервые в России прозвучит Реквием Моцарта в новой редакции Франца Байера

Инициатива принадлежит дирижеру и директору фонда Collegium Musicum Олегу Романенко.



Олег Романенко

Одно из самых часто исполняемых произведений классической музыки осталось неоконченным после смерти его гениального автора. Реквием завершил Франц Ксавер Зюсмайер, ученик Моцарта. Несмотря на то, что на протяжении двухсот лет версию Зюсмайера не перестают критиковать, она остается самой популярной среди исполнителей и слушателей.

Редакция Франца Байера, сделанная в начале 1970-х, многими авторитетными учеными и музыкантами признана более удачной и близкой к оригиналу. Она отличается, в первую очередь, оркестровкой, в некорректности которой чаще всего обвиняют Зюсмайера. Байер внес значительные изменения в партии и струнных, и духовых инструментов, особенно тромбонов. Менее заметные, но существенные исправления были сделаны в вокальных партиях, а также дописаны четыре такта фуги в части Hosanna.

«Соглашусь со специалистами, что версия Франца Байера звучит более по-моцартовски, — говорит дирижер Олег Романенко. — Мне нравятся слова пианиста и музыковеда Роберта Левина, сделавшего собственную редакцию Реквиема в 1990-е годы: Франц Байер отнес Реквием в химчистку и удалил с него пятна. Он сделал его более прозрачным, необремененным неудачами Зюсмайера. Чем глубже погружаешься в изучение его версии, тем интереснее! А когда я первый раз посмотрел сохранившуюся рукопись Моцарта от начала до конца, то поверил Байеру».

Байер стремился к более глубокому пониманию стиля и духа моцартовской музыки и подчеркивал, что для него «редакция» заключается в восстановлении исходного материала рукописи — ведь Моцарт написал гораздо больше, чем принято считать, что обоснованно доказывал Байер. Показательно, что к его версии обращались такие авторитетные дирижеры, как Леонард Бернстайн, Николаус Арнонкур, Невилл Марринер.

Франц Байер прожил долгую жизнь (он родился в 1922 году и умер в 2018 в возрасте 96 лет) и отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. В 2006 году он пересмотрел свою редакцию Реквиема и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит в Москве в Евангелическо-лютеранском соборе свв. Петра и Павла в исполнении прославленных коллективов — Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

24 апреля / суббота, 21.00

Моцарт. Реквием

солистка театра «Новая опера»

Ксения Нестеренко, сопрано

солистка театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра, победительница телепроекта «Большая опера-2017»

Полина Шамаева, меццо-сопрано

солист Государственной телерадиокомпании «Культура»

Юрий Ростоцкий, тенор

солист Хора Сретенского монастыря

Вадим Зарипов, бас

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова

Дирижер – Олег Романенко