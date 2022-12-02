Мендельсона разложили в соборе Петра и Павла

А что такое Феликс Мендельсон? Он родился в Гамбурге, семья переехала в Берлин, предала воззрения деда Мендельсона еврейского философа Мозеса Мендельсона, и приняла лютеранство. Уже с 9 лет Мендельсон начал активную карьеру как пианист и дирижер. В рамках фестиваля «Адвент» сыграли не особо очевидные 5-ю и 2-ю симфонии Мендельсона.



ГАСО им. Светланова

И тут штука в том, что 5-я «Реформационная» симфония была посвящена 300-летию Реформации в Германии, а Мартин Лютер не просто перевел Библию на обычный немецкий язык, но и написал немало текстов, которые использованы в 5-й и 2-й симфониях. Несмотря на нумерацию, симфония №5 была дебютной для Мендельсона, и он написал ее всего в 23 года, и это заметно. Для лютеранства 5-я симфония очевидно значима, но с точки зрения музыки симфония заметно сыровата, дроблива, рассыпчата по композиции.

ГАСО им. Светланова под управлением креативного Олега Романенко был максимально экспрессивен, но играть было почти нечего. Начинается мелодия — и обрывается. Начинается мрак — и оканчивается. Оркестру ничего было спасать. Романенко был снова хорош, но…

Симфонии разбавили органом, а он в соборе Петра и Павла очень хорош. Первую минорную часть Третьей сонаты для органа соло Мендельсона сыграл титулярный органист папской Базилики в Мадриде Святого Михаила Даниэль Сальвадор. Он был техничен, но очень уж предсказуем. Ну вообще ни одной неожиданной трактовки. Органист хороший, но хорошо бы удивлять хоть чем-то.

А вот 2-я симфония Феликса Мендельсона (написанная на 8 лет позднее 5-й) — это признанный шедевр. Известна также как «Хвалебный гимн». Она сложна, она включает в себя кантату (и тут очень пригодился великолепный хор им. Свешникова), тут же орган, и два солирующих сопрано и один тенор (Лилия Гайсина, Михаил Нор, Гиляна Дорджиева).

Очевидно, что 2-я симфония куда более отрефлексирована и принята, все ее патетики и пафос уложены в стройное русло. А знаменитым и самым лучшим в России духовым секциям ГАСО (что уж скрывать) есть, чем заняться. Дирижер Олег Романенко был максимально экспрессивен, чтобы вытащить из 2-й симфонии Мендельсона максимум смыслов и эмоций. Он взмок даже гораздо раньше музыкантов. Он нес лютеранские ценности, и в контексте это было даже гораздо важнее.

Фестиваль «Адвент» открылся феноменальным концертом со спорным Мендельсоном. А дальше будет Бах. Кажется, это вызов.

Вадим ПОНОМАРЕВ